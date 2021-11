Bertin Technologies : les acquéreurs vont se dévoiler

Bis repetita pour la société Bertin Technologies (78 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020) mise en vente. Mais la filiale technologique de CNIM présente dans la défense, la sécurité et le médical, aiguise semble-t-il beaucoup plus les appétits que la première fois quand trois fonds d'investissement français (FCDE, InnovaFonds et IDI) avaient déposé fin 2020 une offre de reprise.

Plus d'une douzaine de marques d'intérêt, dont celle de HLD afin de renforcer Photonis, et de FCDE, qui pourrait replonger, aurait été exprimée auprès de la banque Rothschild, qui s'est vu confier le mandat de vente de la filiale de CNIM, selon des sources concordantes. Il est vrai que Bertin Technologies va mieux et devrait enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 10% en 2021 mais qui restera en-deçà de celui de 2019 (100 millions d'euros).



Sauver CNIM

Les fonds d'investissement et les quelques rares industriels intéressés devraient en savoir un peu plus à l'issue de cette journée. Selon des sources concordantes, la banque Rothschild attend ce mercredi les offres non engageantes des éventuels acquéreurs. L'objectif est de prendre une décision d'ici à la fin de l'année pour finaliser la vente (closing) dans le courant du premier trimestre 2022. Le groupe CNIM va toujours mal.

Après deux années dan le rouge (2019 et 2020), l'année 2021 se soldera une nouvelle fois par une lourde perte d'exploitation. "Malgré le profit exceptionnel issu de l'abandon d'une partie des dettes financières, la situation des capitaux propres restera négative, a affirmé le groupe dans un communiqué publié dimanche portant sur les résultats du troisième trimestre. La société poursuit son travail sur le redressement de ses filiales en perte tout en recherchant activement des opportunités d'adossement". C'est le cas de Bertin Technologies.