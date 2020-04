Comment le centre spatial de Guyane se remet en orbite

Feu vert pour la reprise des lancements d'Arianespace au Centre spatial guyanais (CSG), qui redémarre ses activités opérationnelles après la suspension des campagnes de lancement le 16 mars dernier. "Cette reprise d'activité se fera dans le strict respect des obligations et des recommandations du préfet de la région Guyane, et sera conditionnée à l'évolution de la situation sanitaire", a précisé le préfet de la Guyane et le CNES dans un communiqué commun publié mercredi. Le chantier de l'Ensemble de Lancement Ariane 6 (ELA4) a repris depuis le 21 avril avec des équipes basées en Guyane. "Depuis le 21 avril, les activités de mise en configuration opérationnelle de la base se déroulent avec les équipes sédentaires basées en Guyane dans le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières", ont précisé le préfet et le CNES.



"Ces campagnes de lancement se feront dans le strict respect des règles sanitaires édictées par le Préfet de Guyane et le CNES-CSG. L'objectif est de préserver la santé des salariés de la base et des missionnaires, ainsi que des populations locales, tout en assurant les conditions de sécurité requises pour la préparation des lancements planifiés",...