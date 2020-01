En 2020, Ariane 5 réussit son premier lancement

Pour sa première mission de l'année et son 107e vol depuis Kourou, Ariane 5 a placé avec succès deux satellites de télécoms en orbite de transfert géostationnaire : Eutelsat Konnect pour le compte d'Eutelsat et GSAT-30 pour l'Agence Spatiale Indienne, l'ISRO. La performance totale demandée au lanceur était de 7.888 kg, dont 6.976 kg pour les deux charges utile. "Cette année s'ouvre avec un premier succès d'Ariane 5, au service de deux clients et partenaires de longue date, l'opérateur français Eutelsat et l'agence spatiale indienne l'ISRO", a fait observer le PDG d'Arianespace Stéphane Israël. C'est effectivement le 34e satellite d'Eutelsat à être lancé par Arianespace depuis sa première mission en 1983 et le 24e satellite de télécoms indien,depuis 1981.

"Ce premier lancement réussi ouvre une année particulière pour la filière Ariane. En effet, 2020 est l'année du vol inaugural d'Ariane 6, qui prendra peu à peu la relève d'Ariane 5 d'ici à 2023. Ariane 5 va donc continuer à démontrer son incroyable fiabilité pendant encore 10 autres vols, tandis que la fabrication de série des premières Ariane 6 est en cours sur les sites industriels d'ArianeGroup et de ses partenaire en Europe", a assuré le président exécutif d'ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

L'année de ses 40 ans, Arianespace vise une cadence record en 2020. Outre les vols inauguraux d'Ariane 6 et Vega C, la société de services de lancement espère réaliser jusqu'à 12 lancements depuis la Guyane : jusqu'à cinq Ariane 5, quatre Soyuz et trois Vega. En outre, des missions supplémentaires s'ajoutent depuis les cosmodromes russes de Baïkonour et Vostochny. Arianespace a notamment prévu une cible de huit lancements pour OneWeb, "sachant que s'il y a davantage de satellites prêts, nous sommes prêts à davantage de lancements", a souligné Stéphane Israël. Chaque Soyuz peut emporter jusqu'à 34 satellites de la constellation OneWeb.