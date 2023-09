Comment Safran fait un pas de plus vers l'avion électrique avec Northvolt

Déjà très présent sur l'avion plus électrique, Safran veut aussi progresser sur l'utilisation de l'électricité comme énergie propulsive. En ce sens, sa filiale Safran Electrical & Power a conclu un partenariat avec Cuberg, filiale du fabricant de batteries Northvolt. De son côté, le groupe suédois va pouvoir mettre le pied dans l'industrie aéronautique, comme il l'a fait pour l'automobile.

Selon les termes des deux partenaires, il s'agit d'un « accord de collaboration industrielle, technique et commerciale pour développer conjointement un système de stockage d'énergie pour les futurs avions tout électriques et hybrides ».

Dans ce cadre, Cuberg fournira ainsi des batteries rechargeables, développées pour l'aviation à partir de ses modules configurables, basés sur une technologie lithium-métal. De son côté, Safran Electrical & Power s'occupera de la mise au point des systèmes de stockage d'énergie et de leur intégration dans un environnement aéronautique avec les contraintes et la certification inhérentes, et du soutien en service.

Directeur général de Power de Safran Electrical & Power, Bruno Bellanger a salué l'apport technologique de Cuberg, « qui propose des technologies de cellules de batteries inégalées, associées à un processus d'industrialisation de premier plan, fortement soutenu par Northvolt. » Un propos qui plaît sans doute à Richard Wang, PDG et fondateur de la filiale de Northvolt.

Il estime en effet que « Cuberg a mis en place le système de batteries d'aviation à haute performance le plus ambitieux au monde, et cet accord est une reconnaissance de notre technologie, de nos équipes et de notre vision de l'avenir de l'aviation ».

40% plus efficace que le lithium-ion

De fait, le groupe Northvolt est l'un des plus grands espoirs européens en matière de batteries, à l'heure où le Vieux Continent cherche à rattraper son retard dans cette production indispensable à la transition des transports. Même si le potentiel de l'aviation électrique et hybride-électrique est bien moindre que pour l'automobile, des applications sont possibles pour les avions de petites capacités et régionaux. En revanche, le poids et la performance des batteries interdisent pour le moment d'aller vers des appareils de plus grande taille.

Une contrainte que cherche à adresser Cuberg avec ses batteries lithium-métal. Le groupe revendique un gain énergétique de 40% par rapport à la technologie lithium-ion. Elles sont ainsi conçues pour atteindre « une énergie spécifique de 280 Wh/kg et une densité énergétique de 320 Wh/L ».