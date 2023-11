Dubai Airshow : AirBaltic va devenir le plus gros opérateur d’Airbus A220 en Europe

AirBaltic était déjà le client et l'opérateur de lancement de l'Airbus A220-300 - qui était alors le CS300 du constructeur canadien Bombardier. Il redevient désormais son plus gros client en Europe, détrônant le groupe Air France. La compagnie lettone vient de passer commande pour 30 exemplaires supplémentaires ainsi que des droits d'achats pour 20 autres appareils au premier jour du salon aéronautique de Dubaï. Pour Airbus, c'est la première commande du salon après l'impressionnante série réalisée par Boeing dès les premières heures de l'événement.

L'un des meilleurs ambassadeurs de l'A220-300

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et futur patron de la division Commercial Aircraft, s'est réjoui de cette vente, assurant qu'AirBaltic était l'un des meilleurs ambassadeurs de l'appareil. Pour cause, la compagnie a acheté pas moins de 80 exemplaires de l'A220-300 en comptabilisant cette nouvelle commande. Et elle prévoit d'en exploiter 100 d'ici 2030.

Pour l'instant, AirBaltic a 44 appareils en flotte, tous des A220-300 et assure avoir déjà transporté 13 millions de passagers avec depuis 2016. Le 45e appareil va arriver sous peu et le 50e, qui marquera la fin du carnet de commandes actuel, est attendu l'an prochain. Ils doivent lui permettre de poursuivre son développement sur la Baltique et les pays nordiques, avec l'annonce d'une possible nouvelle base sous peu.

AirBaltic fait « pleinement confiance » aux moteurs GTF Pratt &Whitney

Interrogé sur l'impact des difficultés actuelles de Pratt &Whitney sur sa gamme de moteurs GTF, qui équipe l'A220, Martin Gauss, directeur général d'AirBaltic, a répondu : « Nous avons une longue histoire avec l'avion et son moteur. Nous avons eu un été encore difficile, mais nous n'aurions pas placé une nouvelle commande si nous n'avions pas pleinement confiance en son moteur. »

De son côté, Christian Scherer a assuré que la montée en cadence de l'A220 se passait bien à ce stade, que ce soit sur le site de Mirabel au Canada ou Mobile aux Etats-Unis. Airbus vise la production de 14 appareils par mois à partir de 2026. De même, il s'est montré confiant pour la demande pour son avion assurant qu'il recevait des marques d'intérêt dans toutes les régions du monde.