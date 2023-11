Dubai Airshow : Emirates frappe fort en passant une énorme commande de Boeing 777X pour remplacer ses Airbus A380

L'avenir post-Airbus A380 d'Emirates passera par le 777X. Malgré cinq années de retard dans le développement du programme, la compagnie émiratie a passé une nouvelle commande pour le futur gros-porteur de Boeing. Au premier jour du salon aéronautique de Dubaï, elle s'est engagée pour 90 nouveaux exemplaires de l'appareil, mais aussi pour cinq 787 supplémentaires, pour un total évalué à 52 milliards de dollars, selon les prix catalogue.

Cette commande de 777X se décompose entre 55 Boeing 777-9 et 35 exemplaires du 777-8. De quoi relancer la dynamique pour cette version raccourcie de l'avion. Emirates possède désormais un total de 205 exemplaires en commande. En ce qui concerne les 787, Emirates a augmenté sa commande de cinq appareils ce qui fait un total de 35 exemplaires. Mais elle a aussi changé de version : au lieu de trente 787-9 commandés en juste avant la crise sanitaire, elle a désormais vingt 787-8 et quinze 787-10 en commande.

Cette nouvelle commande d'appareils long-courrier de la part d'Emirates était attendue depuis les déclarations de son président, Tim Clark, au salon du Bourget en juin dernier, mais le doute planait quant au récipiendaire de ce nouveau contrat.

Le 777X malgré tout

Tim Clark ne s'est pourtant pas privé de tancer vertement Boeing ces dernières années pour les nombreuses dérives calendaires du programme. Prévu pour une entrée en service en 2020, le 777X n'est plus attendu avant fin 2025.

Malgré cela, le 777-9 est appelé à devenir définitivement la nouvelle pièce maîtresse de la flotte d'Emirates. Ces nouveaux appareils viennent en effet s'ajouter aux 115 exemplaires déjà commandés lors du lancement de l'appareil en 2013, au salon de Dubaï déjà. Cela fera donc une flotte de 205 appareils. Cela aurait même pu faire plus si Emirates n'avait pas raboté sa commande initiale pour 150 appareils de 35 exemplaires, remplacés par trente 787.

Airbus attendra

Airbus était également en compétition avec son A350, notamment dans sa version la plus capacitaire A350-1000. Mais la capacité d'emport supplémentaire du 777-9 a sans doute fait la différence dans l'optique du remplacement des A380 (qui emportent entre 399 et 615 passagers avec des configurations allant entre deux et quatre classes). Boeing annonce en effet que la cabine du 777-9 peut accueillir 426 passagers sur une configuration bi-classe typique, contre 350 et 410 sièges sur l'A350-1000. En revanche, l'autonomie bien plus importante de ce dernier apparaît comme moins déterminante au vu du réseau d'Emirates.

Tout n'est pas perdu pour Airbus. Au vu des immenses besoins de la compagnie émiratie, il est toujours possible qu'elle renforce sa flotte d'A350, elle qui a commandé 50 A350-900 en 2019. Les premiers exemplaires sont attendus pour l'été prochain, avec des livraisons rapides par la suite.

La riposte de Turkish attendue

Maintenant que cette première grosse commande est tombée, c'est celle de Turkish Airlines qui est attendue. Selon l'agence de presse étatique Anadolu, la compagnie turque a confirmé la tenue d'une réunion avec Airbus - à laquelle aurait pris part Guillaume Faury, président exécutif de l'avionneur européen - pour ce qui pourrait être la plus grosse commande de son histoire. Les discussions ont ainsi porté sur l'achat de 75 appareils long-courriers A350-900 et de 15 A350-1000, de cinq cargos A350F, ainsi que de 250 avions moyen-courrier A321 NEO, en plus de 10 A350-900 selon des conditions déjà définies.

En juin dernier, Ahmet Bolat, le président du conseil d'administration et du comité exécutif du transporteur turc, avait dévoilé l'existence de pourparlers avec Airbus et Boeing pour l'achat de 400 appareils monocouloirs de type 737 MAX et A320neo, ainsi que 200 gros porteurs.