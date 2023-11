Dubai Airshow  : Egyptair lance l'extension rapide de sa flotte avec Airbus et Boeing

Dans l'ombre des géants Emirates et Turkish Airlines, Egyptair a lancé un plan de développement d'envergure de sa flotte à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï. Et la compagnie nationale égyptienne n'a pas fait de jaloux en optant pour Boeing pour le moyen-courrier, via un contrat de location avec Air Lease Corporation (ALC), et Airbus pour le long-courrier. Le premier accord a été dévoilé lundi, en ouverture du Dubai Airshow, le second ce mardi. Ce nouveau plan d'extension à grande vitesse de la flotte va s'accompagner d'une extension du réseau.

Des A350 dévoilés pour le long-courrier

Posant devant une image d'A350, Yehia Zakaria, PDG de la compagnie égyptienne, a laissé transparaître une certaine émotion : « En tant que patron d'Egyptair, c'est l'un de mes rêves. Après la commande d'A321 NEO, je rêvais d'avoir des gros oiseaux derrière moi. » Et pour cause, il venait d'annoncer la commande de dix A350-900 à Airbus.

Les appareils, configurés avec 340 sièges à bord, seront livrés entre 2025 et 2027. Ils viendront compléter la flotte actuelle de dix A330-200/300 (dont deux seront tout de même convertis en cargo). « Nous croissons très vite, c'est pourquoi nous prenons de l'A350 », a affirmé Yehia Zakaria, indiquant que les nouveaux appareils n'étaient pas là pour remplacer les A330. La disponibilité rapide semble ainsi avoir joué en faveur du constructeur européen.

C'est une belle remontée pour Airbus chez Egyptair, très friande de Boeing. Elle exploite ainsi sept Boeing 787 et six 777-300ER. En revanche, cette annonce ne va pas faire croître son carnet de commandes actuel, ces dix A350 étant déjà comptabilisés précédemment dans la catégorie des « clients non-identifiés ».

Des MAX pour le moyen-courrier

La veille, Egyptair avait déjà fait parler d'elle avec l'annonce de la location de 18 Boeing 737 MAX 8, nouvellement construits, à Air Lease Corporation, le géant américain du leasing dirigé par l'emblématique Steven Udvar-Hazy. Les appareils seront livrés là aussi très rapidement, en 2025 et 2026 et viendront renforcer la flotte actuelle moyen-courrier, composée d'une trentaine de 737-800 et d'une douzaine d'A320/321 NEO.

En dépit des événements actuels et de la tension aux frontières de l'Egypte, Yehia Zakaria n'entend pas remettre en cause son plan de développement et assure avoir pleinement confiance sur la capacité de son pays à continuer d'attirer le monde.