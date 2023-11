La low-cost Flydubai part à l’assaut du long-courrier et commande 30 Boeing Dreamliner

C'est la surprise du chef pour les compagnies aériennes dubaïotes. Alors que tout le monde attendait de pied ferme la commande d'Emirates pour l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, sa compagnie sœur Flydubai a profité de l'occasion pour annoncer une commande et un changement stratégique majeur. L'opérateur low-cost s'est engagé avec Boeing pour trente 787-9, soit sa première commande d'appareils long-courrier.

Depuis son lancement en 2008, Flydubai ne s'était engagée que pour des appareils moyen-courriers 737, avec d'abord des 737-800 puis des 737 MAX 8 et MAX 9. Elle exploite ainsi une flotte de 79 appareils et possède des commandes pour 137 MAX de plus.

Accroître son rayon d'action

La compagnie, qui avait réduit son carnet de commandes de 65 appareils en 2021, repart donc vers l'avant avec le 787. Cela va lui permettre d'accroître sensiblement son rayon d'action autour de Dubaï, elle qui dessert déjà l'Est de l'Europe, l'Est de l'Afrique, l'Asie centrale et l'Inde. Avec le Dreamliner, elle s'ouvre ainsi les portes de l'Europe de l'Ouest ou l'Est de l'Asie, voire au-delà. Elle n'a toutefois pas encore annoncé ses plans pour le moment.

Au printemps dernier, son directeur général Ghaith Al Ghaith avait fait part dans la presse de son intérêt pour l'A321 LR, la version à long rayon d'action de l'A320 NEO avec lequel Airbus assure allier l'autonomie d'un avion long-courrier avec les coûts d'un moyen-courrier. La sélection du 787 pourrait sonner le glas de cet intérêt.