Dubai Airshow : la commande géante que veut passer Turkish Airlines à Airbus (355 avions) attendra encore un peu

En panne de commandes face à la déferlante Boeing au premier jour du Dubai Airshow, Airbus a indiqué qu'un avoir « conclu un accord de principe pour une importante commande d'avions commerciaux » avec Turkish Airlines. Le constructeur a ajouté que les deux parties étaient « en train de ratifier cet accord et (qu'elles) communiqueraient dans les prochains jours ».

Cette déclaration intervient après la publication d'un message par des responsables de Turkish Airlines, dont le directeur financier Murat Şeker, plus tôt dans la journée, sur une plateforme destinée aux relations avec les investisseurs. Ils ont ainsi indiqué avoir « engagé des discussions avec les constructeurs d'avions et de moteurs dans le cadre des objectifs de croissance fixés dans le plan stratégique couvrant la période 2023-2033 ».

Et ils ont surtout confirmé que « dans ce contexte, des discussions sont en cours avec Airbus pour l'achat de 355 avions - 240 fermes et 115 en option - à livrer entre 2026 et 2036 ». Ils précisent qu'une communication sera faite « après approbation du conseil d'administration ».

Une commande annoncée depuis longtemps

Ce chiffre corrobore ceux dévoilés par l'agence de presse étatique Anadolu. Cette dernière a indiqué samedi dernier que la compagnie turque avait confirmé la tenue d'une réunion avec Airbus pour ce qui pourrait être la plus grosse commande de son histoire. Les discussions ont ainsi porté sur l'achat de 75 appareils long-courriers A350-900 et de 15 A350-1000, de cinq cargos A350F, ainsi que de 250 avions moyen-courrier A321 NEO, en plus de 10 A350-900, selon des conditions déjà définies. Ce qui fait bien un total de 355 avions. Il n'y a, en revanche, pas d'indication sur la répartition entre les commandes fermes et les options.

Les deux parties ont multiplié les contacts ces derniers jours, sans parvenir à un accord final. Guillaume Faury, président exécutif d'Airbus, s'est ainsi rendu en Turquie avant de venir à Dubaï pour le salon aéronautique. Et Bilal Ekşi, directeur général de Turkish Airlines, est également venu au chalet d'Airbus aujourd'hui.

Cette commande de Turkish Airlines est annoncée depuis de longs mois, et va pour l'instant de report en report. En juin dernier, Ahmet Bolat, le président du conseil d'administration et du comité exécutif du transporteur turc, avait ainsi confirmé l'existence de pourparlers avec Airbus et Boeing pour l'achat de 400 appareils monocouloirs de type 737 MAX et A320neo, ainsi que 200 gros porteurs.