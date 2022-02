Elysée 2022 : Les sous-marins sont devenus détectables, selon Jean-Luc Mélenchon (LFI)

Lors d'une rencontre avec l'Association des journalistes de défense (AJD), Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise (LFI) à l'élection présidentielle, a affirmé que les sous-marins étaient détectables grâce aux câbles sous-marins notamment. C'est "une question extraordinairement sérieuse", a-t-il noté. Interrogé par La Tribune pour savoir s'il était sûr de cette information, il a répondu que c'était "un point de vue informé" et que de toute façon "la question mérite d'être posée". Il a d'ailleurs regretté que cette question déjà posée n'ait pas trouvé d'écho au sein du ministère des Armées, ni au sein de la représentation nationale.

Cette bombe lancée par Jean-Luc Mélenchon est censée appuyer la proposition de LFI de renoncer à l'arme nucléaire, qui est actuellement portée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) et les avions Rafale. Il ne croit pas non plus en l'efficacité des avions de combat face aux défenses adverses. Si Jean-Luc Mélenchon a annoncé renoncer à l'arme nucléaire, il souhaite toutefois garder une dissuasion française, qui serait positionnée dans l'espace. Avec l'idée de développer des stratégies de dissuasion depuis l'espace capables de désorganiser un pays et le cœur de ses infrastructures sans qu'elles soient létales comme l'arme nucléaire. "Il faut repenser la guerre du XXIe siècle", a souligné le candidat à l'élection présidentielle.

Détectabilité des sous-marins ?

Comment les sous-marins seraient-ils détectables ? "Selon certains, l'immense réseau des câbles sous-marins qui traversent le monde pourrait constituer un excellent support à des moyens clandestins de détection des objets sous-marins", est-il écrit dans un document de travail de LFI sur le programme de défense nommé "Une France indépendante au service de la paix". "Nous devons lancer des évaluations", a expliqué Jean-Luc Mélenchon, qui, s'il était élu, ferait un audit de la défense français à travers un Livre blanc. "L'utilisation massive de drones pourrait aussi atteindre cet objectif", a également constaté ce document. Et le patron de LFI a d'ailleurs fait observer que la Chine avait dans son arsenal beaucoup de drones marins et sous-marins.

Si ce constat devait finalement tomber à l'eau, Jean-Luc Mélenchon a assuré que la fin de l'indétectabilité des sous-marins n'est qu'une question de temps. "Ce sera le cas à en 2030/2040", a-t-il estimé. Donc pas question de poursuivre le programme de SNLE 3G pour lesquels les investissements sont considérables. Car selon LFI, "nos sous-marins pourraient dans quelques années être repérable du fait de la production par leur système de propulsion nucléaire de certaines particules, les antineutrinos, que la science permet désormais d'identifier". Et de rappeler qu'"en 2015, une carte du monde de l'activité nucléaire déduite à partir de la présence d'antineutrinos a été largement diffusée".

"Même si les technologies peuvent évoluer, l'extrême faible interaction neutrino/matière fait qu'un détecteur opérationnel n'est pas envisageable à échelle humaine d'ici à 100 ans, sauf découverte scientifique et technologique inédite (et imprévisible)", estime un expert interrogé par La Tribune.

Pour LFI, c'est donc la fin de l'ère de l'arme nucléaire. Car devenue inefficace. D'autant que les boucliers anti-missiles rendent "l'idée d'une riposte nucléaire illusoire" et que les armes hypervéloces pourraient "être si rapides qu'il serait impossible de savoir de quel pays elles proviennent ni de décider de la riposte nucléaire".

Découragement stratégique

Jean-Luc Mélenchon a-t-il trop écouté certains pays, qui publient de nombreux documents sur la vulnérabilité supposée des porte-avions (aux missiles hypervéloces) ou des SNLE (qui seraient détectables), alors qu'en même temps, ces mêmes pays lancent des programmes de porte-avions et de SNLE. C'est notamment le cas de la Chine, qui pratique beaucoup la stratégie dits du découragement stratégique. Elle aura prochainement trois porte-avions, dont le dernier de la classe du "Ford" américain, et possède également une large flotte de SNLE.

S'il est techniquement possible de mettre des sonars sur des câbles sous-marins, les SNLE et SNA français sont a priori conçus et entretenus, pour ne pas être détectés par d'autres sous-marins, qui remorquent de longues antennes spécifiquement développées pour la lutte anti-sous-marine. En outre, les câbles au fonds des océans posés à plusieurs kilomètres de la surface, sont confrontés à une atténuation encore plus grande du son qui viendrait d'un sous-marin, sans oublier le bruit de la mer, du trafic maritime, de la vie sous-marine... Sans compter que les océans sont vastes et les centaines de câbles ne peuvent les quadriller.