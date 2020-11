Sous-marin nucléaire d'attaque Suffren : le retour de "l'amiral Satan*" français

"Il n'y a pas l'ombre d'un doute : les SNA (sous-marins nucléaires d'attaque, ndlr) de la classe Suffren seront des instruments de puissance et des navires de combat d'exception. Tenir une permanence sous la mer, en toute discrétion, au plus loin comme au plus proche des côtes, procure une supériorité essentielle à notre pays", a rappelé la ministre des Armées, Florence Parly, à tous ses alliés et également aux autres... Naval Group a livré vendredi à Toulon à la Direction générale de l'armement (DGA), le SNA Suffren, qui accueille un équipage de 65 marins et des commandos.

L'admission au service actif du Suffren (99,5 mètres de long) est prévue en 2021, à l'issue d'une série d'essais opérationnels réalisés par la Marine nationale et destinés à vérifier ses performances militaires dans...