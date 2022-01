En conflit ouvert avec Airbus, Qatar Airways passe à Boeing une commande gigantesque de 777X cargo et 737 MAX

En froid avec Airbus à propos d'un contentieux sur l'A350, Qatar Airways a passé une commande géante à Boeing portant sur 50 B 777X cargo, dont 16 en option. Un contrat de plus de 20 milliards de dollars au prix catalogue qui permet à l'avionneur de lancer ce programme. La compagnie du Golfe est en effet le premier transporteur à acheter ce gros-porteur en version cargo. Une bouffée d'oxygène pour l'avionneur américain qui lui assure deux années de production, selon son directeur général, Dave Calhoun.

Puissance du e-commerce

Il faut dire que le B777 multiplie les déboires depuis son lancement en grande pompe en 2013. Alors que les premiers appareils devaient initialement entrer en service en 2020, ils ne sont pas attendus fin 2023. En lançant une version cargo du 777X, Boeing tente de profiter de l'actuelle envolée du fret aérien, porté par la montée en puissance du commerce en ligne et la congestion dans le transport maritime.

Commande de 50 737 MAX

La compagnie, qui a officialisé cet accord à l'occasion d'une visite de l'émir du Qatar à la Maison Blanche, a aussi signé une lettre d'intention pour 25 appareils 737-10 et indiqué être prêt à commander au total jusqu'à 50 737 MAX. Une manière de compenser l'annulation par Airbus d'une commande de 50 A321 NEO en raison d'un conflit entre l'avionneur et la compagnie portant sur l'A350. Qatar Airways déplore des défauts sur ses A350 passagers. Et plus précisément d'une dégradation de la surface des fuselages. Une partie de sa flotte d'A350 est clouée au sol et la direction a intenté des poursuites devant la justice britannique à l'encontre d'Airbus. Qatar Airways a également refusé de prendre livraison de plusieurs A350 supplémentaires depuis.

Conflit avec Airbus

Mettant en avant ce défaut dans l'exécution du contrat, Airbus a répliqué en annulant la commande de 50 monocouloirs A321NEO. Au prix catalogue, pour la dernière fois publiée par Airbus en 2018 et quasiment jamais appliquée en raison de ristournes, cette commande s'élevait à plus de 6 milliards de dollars.

Dans cette guerre des nerfs entre Qatar Airways et Airbus, une première audience devant la Haute cour de justice à Londres s'est tenue mi-janvier, où chaque partie a présenté ses éléments. Qatar Airways a réclamé une indemnisation de 618 millions de dollars, assortie d'une pénalité de 4 millions par jour supplémentaire d'immobilisation de ses A350, qui avait été ordonnée par le régulateur qatari de l'aérien. Airbus a de son côté fait valoir une clause de défaut à propos du refus de prendre livraison d'A350 supplémentaires pour justifier de l'annulation de la commande d'A321neo. Une nouvelle audience est prévue dans la semaine du 26 avril.

