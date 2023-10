En pleine accélération, Airbus se met en ordre de marche autour de Guillaume Faury et de Christian Scherer

Deux semaines après avoir annoncé la création d'une direction pour les avions commerciaux distincte de celle du groupe, Airbus a dévoilé son nouvel organigramme ce jeudi. Il est toujours constitué d'une équipe de direction pour le groupe Airbus, emmenée par son président exécutif Guillaume Faury, auquel s'ajoute désormais une équipe de direction pour Airbus Commercial Aircraft sous la houlette de Christian Scherer, nouveau directeur général de l'activité. Airbus Defence and Space et Airbus Helicopters gardent naturellement leurs équipes dirigeantes distinctes. Un comité exécutif de treize personnes est également constitué à partir de ces différentes entités.

La nouvelle direction du groupe est composée de quatorze personnes. En dessous de Guillaume Faury, les patrons des trois divisions sont présents, à savoir Bruno Even (Helicopters), Mike Schoellhorn (Defence and Space) et Christian Scherer (Commercial Aircraft). Ensuite, une grande partie des fonctions transverses ne changent pas, mais il y a tout de même quelques mouvements.

Antoine Bouvier sur le départ

Philippe Mhun, vice-président exécutif chargé des programmes et des services, quitte la direction du groupe pour rejoindre celle des avions commerciaux, mais reste membre du comité exécutif. Wouter van Wersch, directeur régional et commercial d'Airbus en Europe, devient vice-président exécutif International, succédant à Christian Scherer qui dirigeait Airbus International en sus de la direction commerciale du groupe. Il n'intègre pas pour autant le comité exécutif.

Matthieu Louvot, jusque-là vice-président exécutif des programmes d'Airbus Helicopters, prend la direction de la stratégie du groupe, mais n'intègre pas non plus le comité exécutif. Il remplace Antoine Bouvier, qui avait également les affaires publiques dans son portefeuille. Ce dernier, qui vient de fêter ses 64 ans, occupera un poste de conseiller spécial auprès de Guillaume Faury avant de quitter le groupe à l'été prochain. Dirigeant historique d'Airbus, il a piloté plusieurs entités du groupe dont le constructeur d'avions régionaux franco-italien ATR (coentreprise entre Airbus et Leonardo), Astrium, l'ancienne division satellite d'Airbus et pendant 12 ans le missilier européen MBDA (Airbus, BAE Systems et Leonardo). Il avait pris la direction de la stratégie du groupe en 2019.

Guillaume Faury a indiqué vouloir « mettre la société dans la bonne configuration pour l'avenir » dans laquelle « l'équipe de direction continuera à se concentrer sur les défis opérationnels d'aujourd'hui, tout en s'occupant de la stratégie et de la transformation pour assurer l'avenir dans toutes nos activités [...] afin de réussir dans l'environnement mondial en évolution rapide qui est devenu (sa) nouvelle normalité ».

Promotions internes

Pour diriger Airbus Commercial Aircraft, Christian Scherer va s'appuyer sur une équipe de huit personnes, qui faisait tous déjà partie du groupe Airbus. A noter que Sabine Klauke sera présente en tant que vice-présidente exécutive chargée de l'ingénierie tout en conservant son poste de directrice de la technologie au sein du groupe. Elle reste également membre du comité exécutif, comme Philippe Mhun mais aussi Florent Massou dit Labaquère. Jusque-là directeur des programmes A330 et A350, il prend la direction des Opérations d'Airbus Commercial Aircraft et intègre donc le comité exécutif du groupe. L'ancien haut fonctionnaire poursuit ainsi son ascension rapide au sein d'Airbus.

Si cette organisation a plusieurs niveaux n'est pas des plus limpides, elle doit permettre de garder les fonctions stratégiques comme les programmes ou les opérations intégrées au plus près de Guillaume Faury.

Airbus indique que d'autres nominations devraient suivre. Ce nouvel organigramme ne sera de toute façon effectif qu'au 1er janvier prochain, avec la mise en place de la nouvelle organisation. Le groupe a entamé à cet effet un processus « en collaboration avec (ses) partenaires sociaux, qui ont été informés du processus lors d'une réunion du comité d'entreprise européen », a-t-il indiqué dans un communiqué.