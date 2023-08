Livraisons d'avion : Airbus accélère la cadences pour tenter de remplir ses objectifs

Airbus se rapproche de ses objectifs. Ce vendredi, le géant industriel a annoncé avoir livré 65 avions en juillet. Au total, il a déjà livré 381 appareils depuis le début de l'année à ses clients sur les 720 prévus en 2023.

Et ce, malgré les difficultés rencontrées par une partie de ses fournisseurs face à la complexe montée en cadence décidée par l'avionneur. Airbus veut ainsi faire passer la production d'A320 de 40 appareils mensuels pendant la pandémie à 75 exemplaires par mois à l'horizon 2026. Il ne mentionne plus l'objectif intermédiaire de 65 avions mensuels fin 2024. « Nos livraisons continuent à dépendre du rythme de quelques fournisseurs cruciaux », avait ainsi expliqué le président exécutif Guillaume Faury en présentant les résultats semestriels fin juillet.

Dans le détail, Airbus a remis huit long-couriers A350 et trois A330 à des clients en juillet. Sur le segment monocouloirs, il a livré six A220 et 48 appareils de la famille A320, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ces livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique, car les compagnies aériennes paient la majeure partie de la facture au moment où elles prennent possession des avions.

Un carnet de commandes bien rempli

D'autant que le carnet de commandes d'Airbus s'est largement rempli. Au 31 juillet, il s'élevait à 7.959 appareils, dont 6.740 de la famille A320. Une belle performance que l'avionneur doit en partie au salon aéronautique du Bourget qui s'est tenu en juin dernier avec 60 nouveaux appareils. La compagnie aérienne low-cost turque Pegasus Airlines a, notamment, signé pour 36 Airbus A321neo, la version la plus grande des monocouloirs vedettes de l'avionneur européen. La compagnie aérienne islandaise Icelandair a de son côté commandé 13 Airbus A321XLR.

Les A321XLR (pour eXtra Long Range, très long rayon d'action) sont les derniers-nés de la famille A320, les monocouloirs à succès d'Airbus. Leur entrée en service est prévue au deuxième trimestre 2024. Ils ont déjà été vendus à 560 exemplaires, selon Airbus. Capables d'assurer des vols de dix heures et 8.700 km avec jusqu'à 244 passagers à bord, ces appareils permettront d'exploiter avec un monocouloir, économies à la clef, des liaisons qui jusqu'ici ne pouvaient l'être que par des gros porteurs long-courriers.

Chiffre d'affaires en hausse mais rentabilité en baisse

Des commandes et livraisons d'avion qui ont permis à Airbus de voir son chiffre d'affaires grimper de 11 %, à 27,7 milliards d'euros, par rapport au premier semestre 2022. Un chiffre à relativiser toutefois car il s'accompagne d'un recul de la rentabilité. Le résultat opérationnel (Ebit) a baissé de 27 % pour se situer à 1,9 milliard d'euros. Et ce, à cause de la baisse du segment Avions commerciaux, avec un recul de 39 % à 1,5 milliard d'euros. De leurs côtés, Airbus Helicopters progresse de 24 % et Airbus Defence and Space rebascule dans le vert. En outre, le résultat net s'est aussi dégradé de 20 %, même s'il reste largement positif à 1,5 milliard d'euros, tout comme le flux de trésorerie disponible (free cash-flow) qui tombe de 10 % à 1,5 milliard d'euros également. Selon Airbus, cet indicateur « reflète la hausse des livraisons ainsi que l'augmentation des stocks liée à la montée en cadence des programmes. »

(Avec AFP)