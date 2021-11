Et ATR a réussi à obtenir deux nouvelles commandes en 2021

Les commandes pour l'avionneur régional franco-italien ATR Aircraft sont rares pour être soulignées. Après le contrats en 2021 de Sky Express (6 ATR 72-600) et KrasAvia (2 ATR 72-500), c'est au tour de la compagnie espagnole Binter Canarias, qui opère des ATR depuis 1990, de moderniser sa flotte en achetant cinq nouveaux ATR 72-600 (quatre ferme plus un en option) pour assurer le maintien des liaisons entre les îles Canaries. Cet accord portera la flotte de Binter à 23 ATR 72-600. En dépit d'une période de vaches maigres, ATR assure que les prévisions de marché font état d'un potentiel de remplacement d'environ 200 avions régionaux de 70 places au cours des cinq prochaines années.

"Le fait qu'ils choisissent une fois de notre produit est une véritable marque de confiance. Ce geste montre que nos appareils ont prouvé qu'ils étaient fiables et rentables, et que les passagers apprécient leur expérience à bord", a estimé le président exécutif d'ATR, Stefano Bortoli.

De son côté, la compagnie nationale roumaine TAROM a signé une commande ferme portant sur l'acquisition de trois ATR 72-600 afin de poursuivre la modernisation de sa flotte, initiée en 2019. Cet accord permettra également à la compagnie aérienne d'améliorer sa flotte d'ATR 42-500 en passant à l'ATR 72-600, un appareil plus grand qui compte 72 places, pour offrir ainsi davantage de capacité.

"Cet accord marque, pour Binter, la dernière étape d'un plan de remplacement de ses ATR 72-500 par des ATR de dernière génération", a expliqué ATR dans son communiqué publié dimanche. Binter Canarias utilisera ces appareils pour assurer le maintien des liaisons aériennes jugées "essentielles" que la flotte d'ATR a permis de développer. Selon ATR, "il a été prouvé que la connectivité aérienne régionale dynamise la croissance économique des communautés qu'elle dessert : une étude montre qu'une augmentation de 10 % des vols régionaux mène à une augmentation de 6 % du PIB local".

"Cet accord représente un investissement considérable, mais il permettra de maintenir les nombreux bienfaits de la connectivité régionale, tels que le soutien aux entreprises locales et la mise à disposition de moyens de transports plus rapides pour les résidents et les touristes", a confirmé le président de Binter Canarias, Rodolfo Nunez.