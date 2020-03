F-35 : La Belgique a-t-elle été trop naïve avec Lockheed Martin et les Etats-Unis ?

Avec l'acquisition de 34 F-35A en octobre 2018 (4 milliards d'euros), la Belgique a-t-elle été trop naïve avec Lockheed Martin et les Etats-Unis ? C'est ce que laisse entendre le journal belge L'Echo, qui écrit que les retombées économiques liées à ce contrat de 3,8 milliards d'euros ne seront pas très élevées. Selon le quotidien belge, l'industrie du sud du pays doit s'attendre au mieux à 700 millions d'euros de retours industriels sur la durée de vie du contrat, de la part du constructeur Lockheed Martin et du motoriste Pratt & Whitney, selon des estimations réalisées par des experts pour la Région wallonne. Les quatre premiers F-35 belges arriveront à Florennes en 2025 alors qu'ils étaient initialement attendus en 2023 comme l'avait alors annoncé l'ancien ministre belge de la défense, Steven Vandeput.

"Ce montant concerne les scénarios les plus optimistes et porte à la fois sur une participation à la fabrication d'éléments du F-35 et sur la maintenance des appareils pendant au moins une quinzaine d'années", a souligné le journal belge.