"L’avion à hydrogène prendra du temps", affirme le patron d'Airbus

PARIS AIR FORUM. Airbus confirme son objectif de faire voler un avion à hydrogène à l'horizon 2035. Et dans le sillage de l'avionneur européen, c'est toute la filière qui se met en ordre de marche. Mais en attendant l'arrivée de ces appareils très disruptifs, d'autres leviers sont actionnés pour réduire l'impact environnemental du trafic aérien comme le développement de moteurs moins gourmands en carburants et un usage plus intense des carburants alternatifs. Retour sur les échanges à l'occasion du Paris Air Forum entre Guillaume Faury, directeur général d’Airbus, Olivier Andriès, directeur général de Safran et Patrick Ky, directeur exécutif de l’EASA.

Florine Galéron 21 Juin 2021, 17:56 6 mn

Airbus planche sur trois concepts d'avions à hydrogène pour 2035. (Crédits : Airbus)