L'Italie s'intéresse au futur char franco-allemand

Les militaires italiens s'intéressent au futur char de combat franco-allemand de KNDS, selon nos informations. Ils en ont d'ailleurs fait part à Eurosatory, le salon de l'armement terrestre, à leurs homologues français. En France, la future loi de programmation militaire 2019-2025 (LPM a prévu de lancer des études sur le programme Main Ground Combat System (MGCS), qui doit en principe préparer le successeur du char français Leclerc et allemand Leopard. Une réunion de travail entre les chefs d'état-major français et allemand de l'armée de Terre est prévue dans les semaines à venir pour faire converger les besoins opérationnels des deux armées et parvenir in fine à définir les caractéristiques de ce futur système de combat.

Ce programme majeur permettra avec le futur système du combattant débarqué de franchir une étape supplémentaire pour faire face aux évolutions technologiques dans de multiples domaines (agression, mobilité, gestion de l'énergie, protection des véhicules et des soldats...). Dans la mesure où ce programme prend en compte la menace la plus exigeante du combat aéroterrestre, les choix réalisés seront structurants pour le combat de contact futur. Question : et si les deux armées n'arrivent pas à s'entendre sur la définition du futur char, qui décidera de la poursuite ou de l'arrêt du programme ? Les opérationnels, qui risquent leur vie sur les théâtres d'opération, ou les politiques?

Un ménage à trois?

Ce programme doit normalement s'appuyer sur les compétences industrielles françaises (bureaux d'étude et sites de production) et allemandes. Que demanderont les Italiens s'ils rejoignent le programme ? En tout cas, ce programme doit permettre de consolider de façon beaucoup plus solide l'industrie de défense terrestre à l'échelle européenne autour de KNDS, le leader européen issu du rapprochement entre Nexter et Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Dans l'esprit des politiques et des industriels français en 2014, KNDS avait vocation à attirer dans son orbite l'italien Oto Melara, filiale de Leonardo.

En attendant les Italiens, KNDS avance. Moins de trois ans après avoir été créé, le groupe franco-allemand expose à Eurosatory son premier produit commun qui semble très germanisé (trop?), le démonstrateur EMBT (Euro Main Battle Tank), issu des industriels Nexter et KMW. Ainsi, la coque, le moteur et l'ensemble du châssis proviennent du Leopard 2 A7 tandis que la tourelle légère avec chargement automatique vient du Leclerc. Selon KNDS, EMBT est "une réponse à court-terme au besoin opérationnel du marché en matière de chars de combat de haute intensité". En assemblant un châssis, certifié MLC70, et une tourelle légère opérée par seulement deux membres d'équipage au lieu de trois, EMBT rassemble le meilleur en matière de char de combat, avec un potentiel de croissance exceptionnel (environ 6 tonnes) qui permet d'intégrer de nombreuses évolutions, estime KNDS.