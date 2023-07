Historique, inédit... La France a exporté pour 27 milliards d'euros d'armements en 2022

Même le ministère des Armées est un peu sous le choc... « En 2022, le montant des prises de commandes des entreprises françaises à l'exportation a atteint un chiffre jusque-là inégalé : 27 milliards d'euros », écrit-il dans le rapport 2023 au Parlement sur les exportations d'armement de 2022 de la France, dont La Tribune s'est procuré une copie. Plus précisément 26,97 milliards d'euros de systèmes d'armes exportés en 2022 par la France. Pourquoi ce montant astronomique ? Évidemment le contrat du siècle avec les Émirats Arabes Unis (EAU) compte pour beaucoup dans ce bilan record pour environ 16 milliards d'euros. Au total, les EAU ont acheté pour 16,9 milliards d'euros aux industriels français en 2022. Soit plus de 60% du total des exportations françaises.

Signé en décembre 2021 et entré en vigueur en 2022, ce contrat d'acquisition de 80 avions de combat Rafale au standard F4, accompagné d'un contrat relatif à l'armement,

est « historique et exceptionnel », a précisé le ministère. Ce contrat témoigne également de la très forte reconnaissance des qualités opérationnelles du Rafale, a-t-il constaté. Ainsi, la commande ferme de six Rafale par l'Indonésie (sur 42 commandés) et de six autres appareils par la Grèce confirme clairement le succès du Rafale à l'export, après une année 2021 déjà riche en contrats (Grèce, Égypte et Croatie). En 2022, l'Indonésie est le troisième client des industriels français (près de 1,1 milliard d'euros). Et ce n'est terminé avec le contrat qui reste à négocier entre l'Inde et Dassault Aviation pour 26 Rafale Marine. A noter que sur les cinq premiers pays clients de la France sur la période 2013-2022, quatre ont acheté le Rafale (par ordre de classement : Émirats Arabes Unis, Égypte, Qatar et Inde), à l'exception du cinquième, Arabie saoudite en dernière position.

« Nos prises de commande d'armement en 2022 ont atteint un niveau historique avec près de 27 milliards d'euros. Elles révèlent en cela une caractéristique de nos exportations : l'armement français n'est pas seulement apprécié au travers du Rafale, qui avec ses armements contribue très largement à ce chiffre, il s'impose comme une référence mondiale dans un large spectre capacitaire : missiles, frégates, sous-marins, artillerie, hélicoptères, radars, satellites d'observation », commente le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.

Un contrat dimensionnant pour Naval Group

Au-delà du Rafale, superstar du bilan 2022, l'année dernière a également été marquée par le contrat d'acquisition de trois frégates de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce ainsi que leur maintenance et les armements associés. Avec l'achat de trois FDI et de six Rafale, la Grèce monte ainsi sur la deuxième marche du podium en 2022 avec 3,9 milliards d'euros de commandes en 2022. En Europe, la Pologne, qui achète très peu à la France, a signé en 2022 un très belle commande pour plus de 600 millions d'euros. Elle s'est offert auprès d'Airbus Space deux satellites d'observation français en décembre 2022. Les Polonais, qui ont acheté pour 668,6 millions d'équipements militaires à la France, reste néanmoins au pied du podium des clients des industriels tricolores (4e place du bilan 2022). Enfin, avec 549 millions d'euros de commandes à la France, Singapour se classe au 5e rang.

Sous l'impulsion des contrats Rafale, le secteur aéronautique représente 65 % des prises de commande en 2022, et le secteur des missiles et équipements environ 14 %. La zone Proche et Moyen Orient enregistre 64 % du total, la zone Europe maintient un niveau significatif de 23 %, suivie par la zone Asie avec 8 % des prises de commandes (dont 1,6 milliard d'euros pour l'Asie du Sud-Est).