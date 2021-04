La FAA lance un audit chez Boeing pour le 737 MAX

Alors que Boeing mise sur le retour des livraisons du 737 MAX pour rebondir, le régulateur américain de l'aviation (FAA) a indiqué jeudi avoir lancé un audit sur le processus utilisé par Boeing pour effectuer des changements mineurs sur ses lignes de production, suite à la découverte d'un problème électrique sur les 737 MAX.

Le constructeur aéronautique avait informé la FAA début avril avoir repéré, lors d'un contrôle de routine, un problème au niveau du système d'alimentation électrique d'un élément dans le cockpit. Ce problème affecte au total "environ 106 avions" 737 MAX, dont 71 aux Etats-Unis, avait précisé le groupe.

Boeing a dans la foulée demandé à 16 compagnies exploitant son avion vedette de ne plus faire voler certains appareils fabriqués après un changement de conception début 2019.

Englué depuis plus de deux ans par les déboires du 737 MAX, cloué au sol après deux accidents mortels, Boeing avait pourtant pu reprendre les livraisons de son appareil-vedette fin 2020 suite au feu vert de plusieurs régulateurs et en a acheminé plus de 85 depuis.

Cela lui avait aussi permis d'enregistrer en février, puis en mars, plus de commandes d'avions que d'annulations pour la première fois depuis novembre 2019.

La FAA critiquée

Aujourd'hui, "la FAA enquête sur l'origine du problème de fabrication qui a conduit au problème de mise à la terre de l'installation électrique affectant certains Boeing 737 MAX", a indiqué l'organisation dans un message.

Elle "procède également à un audit du processus utilisé par Boeing pour apporter des modifications mineures à la conception de sa gamme de produits, dans le but d'identifier les domaines dans lesquels l'entreprise peut (l')améliorer".

Ces initiatives "répondent à notre engagement d'évaluer et d'améliorer sans cesse notre supervision de tous les aspects de la sécurité aérienne", a souligné la FAA.

L'organisation a été vivement critiquée pour ne pas avoir réagi plus énergiquement après le crash en octobre 2018 du 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui avait fait 189 morts. Quatre mois plus tard, un avion de même type de la compagnie Ethiopian Airlines s'écrasait pour des raisons similaires, faisant 157 morts et conduisant à une immobilisation au sol de l'appareil de plus de vingt mois.

Dans le cas du problème électrique découvert récemment, des solutions ont été identifiées et Boeing est en train de finaliser les fiches d'information à envoyer aux compagnies pour régler le problème. Ces dernières doivent encore être approuvées par la FAA.

En elles-mêmes, les rectifications devraient prendre 33 heures, estime le régulateur dans un document rendu public mercredi.

(Avec AFP)