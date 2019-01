La France près de vendre 12 Rafale supplémentaires à l'Egypte

Entre Paris et Le Caire, il existe une réelle convergence sur le dossier Rafale au point qu'il est de plus en plus envisageable qu'une annonce pour la vente de douze Rafale supplémentaires intervienne lors de la visite d'Emmanuel Macron en Egypte (27-29 janvier), selon des sources concordantes. Après de nombreuses péripéties sur ce dossier (blocage des Etats-Unis, notamment), il est prêt à décoller même si, selon nos informations, la visite du président français a failli être reportée. Mais après un échange entre les deux présidents mardi soir, elle a été finalement maintenue.

Le Caire souhaite un grand événement

D'une façon générale, cette visite devrait être l'occasion pour les industriels français, qui vont accompagner la délégation présidentielle, de signer un certain nombre de contrats. Et ce en dépit des encours français relativement élevés en Egypte (6 milliards d'euros), qui place Le Caire dans le top 10 des pays ayant les encours les plus élevés avec la France. Si Dassault Aviation pourrait récolter une nouvelle commande du Rafale, Naval Group pourrait encore patienter pour la signature des deux corvettes Gowind supplémentaires en négociations depuis plusieurs années.

Les Égyptiens souhaitent faire de cette visite un événement diplomatique de premier rang d'autant plus que le président Abdel Fattah al-Sissi vient de prendre la présidence de l'Union africaine. Paris ne souhaite pas se fâcher avec Le Caire et poursuit donc son partenariat stratégique avec l'Egypte, qui reste un pays incontournable pour la stabilité de la région.