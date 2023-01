Le Boeing 737 MAX fait son grand retour dans le ciel chinois

Le Boeing 737 MAX a de nouveau survolé la Chine. L'appareil de China Southern Airlines - première compagnie en Asie par l'importance de sa flotte - a décollé à la mi-journée de la ville de Canton (sud) vers celle de Zhengzhou (centre), selon le site de suivi de vols FlightRadar24. Un deuxième vol a ensuite été effectué, avec le même modèle, en début d'après-midi de Canton à Wuhan (centre).

Ni la compagnie ni le régulateur de l'aviation civile chinoise n'étaient joignables dans l'immédiat, tandis que Boeing en Chine, contacté par l'AFP, n'a pas souhaité faire de commentaires, renvoyant vers la compagnie aérienne.

Une suspension après deux accidents qui ont fait en tout 346 morts

La Chine avait été le tout premier pays au monde à ordonner en mars 2019 à ses transporteurs de suspendre les vols de Boeing 737 MAX pour des raisons de sécurité, après deux accidents en quelques mois ayant fait 346 morts.

La veille de l'interdiction, un appareil de ce modèle exploité par la compagnie Ethiopian Airlines s'était écrasé peu après son décollage d'Addis Abeba. La catastrophe, qui avait fait 157 morts, était survenue un peu plus de cinq mois après l'accident d'un autre 737 MAX en Indonésie, où 189 personnes avaient péri.

Après 20 mois d'immobilisation au sol, l'appareil avait été autorisé à voler de nouveau aux Etats-Unis. Puis il l'avait été aussi dans la plupart des régions du monde, après des modifications du logiciel de commandes de vol à l'origine des deux accidents et une nouvelle formation des pilotes notamment. La Chine avait quant à elle maintenu son interdiction.

Mongolian Airlines avait ouvert la voie

En décembre 2021, le régulateur chinois avait officiellement jugé que l'appareil était apte à revoler, prédisant alors qu'il ferait son retour dans le ciel chinois d'ici à « la fin de l'année (2021) ou début (2022) ». L'annonce avait suscité l'espoir chez Boeing après deux ans de déboires pour son avion star, mais les délais ont finalement été plus longs que prévu. Le patron de Boeing, Dave Calhoun, s'était montré pessimiste fin octobre quant à la reprise des livraisons du Boeing 737 MAX, estimant que la situation géopolitique ne permettait pas d'envisager une amélioration de la situation dans l'immédiat. Les tensions commerciales persistantes entre les Etats-Unis et la Chine auraient ralenti les progrès sur ce dossier. Le dirigeant avait également relevé que « les restrictions liées au Covid et la politique de la Chine ont réduit la demande d'avions en général ».

En octobre 2022, toutefois, un vol de la compagnie nationale de Mongolie, Mongolian Airlines, avec cet appareil, avait pu atterrir puis repartir de Canton, une liaison depuis devenue régulière.

Avec cet crise, Boeing enregistré en 2019 et 2020 plus d'annulations que de commandes. Le nombre de livraisons et de commandes est reparti à la hausse à partir de 2021. Mais le constructeur demeure derrière Airbus qui a annonc, avoir livré 661 avions et reçu 820 commandes nettes en 2022.

ZOOM - La Chine mise sur son nouvel avion de ligne, le C919, concurrent du 737 MAX Cette reprise des vols domestiques avec le Boeing 737 MAX survient un mois après la livraison par la Chine de son nouvel avion de ligne, le C919, concurrent du 737 Max et de l'A320 d'Airbus et qui devrait effectuer son vol commercial inaugural début 2023. Selon les médias chinois, quatre avions devaient être livrés avant fin 2022 à China Eastern, deuxième transporteur national en termes de nombre de passagers, avant une entrée en service prévue au premier trimestre de cette année. La plupart des systèmes et pièces de haute technologie du C919 proviennent de l'industrie étrangère mais a Chine espère néanmoins que cet avion de ligne produit localement permettra de réduire en partie sa dépendance aux constructeurs étrangers dans l'aérien.

