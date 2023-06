Le drone tactique Patroller accroche son premier client à l'export (Grèce)

Après plusieurs années d'intérêt, la Grèce s'est enfin décidée à s'offrir le drone tactique Patroller de Safran Electronics & Defense (Safran E&D), qui a confié les négociations du contrat à la NSPA (Agence OTAN de Soutien et d'Acquisition). L'Armée de Terre grecque a acheté quatre drones Patroller non armés avec trois stations sol, qui seront fournis dans le cadre de la modernisation de ses systèmes de drones Sperwer (neuf vecteurs), vendus par Safran en 2002, a annoncé mardi le PDG de Safran E&D Franck Saudo lors du salon aéronautique du Bourget. Les Patroller seront livrés à la Grèce fin 2024, puis en 2025. L'armée de terre grecque compte employer principalement les Patroller à des missions de surveillance. Interrogé, Franck Saudo n'a pas souhaité donner le montant du contrat.

Système de renseignement multi-capteurs, le Patroller répond aux impératifs de missions tactiques des forces terrestres et de sécurité territoriale. « Depuis février 2023, le Patroller est le premier système de drone tactique à être formellement certifié suivant la norme OTAN de navigabilité STANAG 4671, applicable aux systèmes de drones à ailes fixes de plus de 150kg, essentielle pour mener des missions de protection et de sécurité territoriale », a expliqué Safran dans son communiqué.

Armée de terre : premier Patroller livré après l'été

L'armée de terre française devrait réceptionner « pendant l'été » son premier système de drone, a assuré Franck Saudo. Initialement, il aurait dû être livré fin 2018, puis en 2020. Les livraisons ont été repoussées après un accident lors d'un vol d'essai en décembre 2019. La version française du Patroller sera armée par des roquettes guidées laser fabriquées par Thales, qui vont demander un développement, « qui sera fait dans les deux ans ». Actuellement en cours d'examen au Sénat, la loi de programmation militaire (LPM) a fixé à cinq systèmes de drones tactiques (SDT ou Patroller) prévus en 2030. Soit 28 vecteurs. Dans la future LPM, le ministère des Armées a prévu de consacrer une enveloppe budgétaire de 5 milliards d'euros destinée aux drones et aux robots.