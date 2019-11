Le logiciel de paie Source Solde se déploie dans la Marine "avec succès" (ministère des Armées)

Les bonnes nouvelles sont toujours possibles. Y compris dans l'armée. Selon le ministère des Armées, le nouveau logiciel de paie, Source Solde, qui remplace le catastrophique Louvois, a été déployé "avec succès dans la Marine nationale en mai dernier, après différentes phases de vérification, de tests techniques". La solde de l'ensemble des 39.000 marins est désormais calculée par ce nouveau programme. C'est une première étape décisive dans le remplacement du logiciel Louvois, a estimé le ministère des Armées. En 2015, l'Hôtel de Brienne avait lancé le remplacement du logiciel Louvois, qui avait généré d'innombrables dysfonctionnement, par un nouveau programme de calcul de la solde des militaires

La bascule vers le nouveau calculateur a été menée progressivement afin que la transition n'ait pas d'impact sur le versement et le montant des soldes des marins. Elle a bénéficié d'un dispositif d'accompagnement complet : ouverture d'un portail d'accès pour les militaires, information du personnel et formation des gestionnaires de ressources humaines de proximité. "Il semblerait que tout se soit bien passé ; nous sommes confiants ; vous comprendrez cependant, compte tenu des déboires que nous avons connus par le passé avec Louvois, que je reste prudente", a fait observer la nouvelle secrétaire générale pour l'administration du ministère des armées (SGA), Isabelle Saurat, lors de son audition au Sénat le 9 octobre.

Bascule en mai dernier

Après plusieurs mois d'évaluation, la Marine nationale a été la première armée à bénéficier de ce nouveau calculateur. Cette phase n'est qu'une première étape. Le déploiement de Source Solde, dont le programme a été piloté par la direction générale de l'armement (DGA) va se poursuivre. Il sera étendu à l'armée de Terre, l'armée de l'Air et au service de santé des armées. "Chaque bascule sur Source Solde suivra un processus rigoureux de tests et de vérifications pour sécuriser son déploiement et garantir à chaque militaire un service fiable et de qualité", a expliqué le ministère des Armées. Prochain déploiement de Source Solde en 2020 dans l'armée de terre en 2020.