Le ministère des Armées a demandé à Safran et Thales de se pencher sur Photonis en vente

Sur le dossier Photonis mis en vente par le fonds Ardian et qui agite le ministère des Armées et Bercy, la Direction générale de l'armement (DGA) a bien demandé à Thales et à Safran de s'intéresser à cette société spécialisée dans l'intensification de la lumière, comme l'avait révélé La Tribune. "Nous savons que le fonds Ardian cherche à la mettre en vente et nous avons demandé à deux maîtres d'oeuvre compétents en matière d'optronique, Thales et Safran, de se pencher sur le dossier", a expliqué le Délégué général pour l'armement, Joël Barre, lors d'une audition début octobre au Sénat. Cette opération pourrait se réaliser via leur filiale commune détenue à parts égales dans le domaine de l'optronique Optrolead, "Nous n'avons pas décrété qu'elle ne serait pas stratégique", a également précisé le patron de la DGA. Mais les deux groupes ne sont "pas chauds" pour y aller, selon une source proche du dossier.

Soit Thales et Safran "s'entendent et rachètent cette entreprise, soit Ardian la revend à un fonds et, si celui-ci est étranger, nous appliquerons la réglementation en vigueur", a souligné le Délégué général pour l'armement.

Les forces spéciales clientes de Photonis

Détenue depuis 2011 par le fonds Ardian, cette PME de la région bordelaise, qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 140 millions d'euros, est stratégique sur le plan opérationnel pour les armées, explique-t-on à La Tribune. Et notamment pour les forces spéciales françaises, un très bon client des produits de Photonis, qui est le leader mondial de la conception et de la fabrication de tubes d'intensification d'image de pointe pour les militaires. Car ce qui intéresse les forces spéciales c'est la vision de nuit qui est devenue une technologie opto-électronique essentielle dans la guerre moderne, de plus en plus de combats se déroulant la nuit pour augmenter la surprise chez l'adversaire.

A cet égard, la technologie de Photonis est en avance par rapport à celle des Américains, qui est en bout de course. D'où la volonté des Américains de racheter Photonis aux Français. D'autant que, selon nos informations, Photonis aurait dans son tuyau plusieurs innovations dans le cadre de programmes de recherche très prometteurs et très secrets. En juin 2015, la PME bordelaise recevait le prix "Ingénieur général Chanson" décerné chaque année par l'Association de l'Armement Terrestre pour avoir mis au point une caméra permettant de filmer en couleur pendant la nuit, CMOS Kameleon.

1.000 salariés

L'entreprise, dont le siège social est situé à Mérignac (France), est un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de tubes intensificateurs de lumière dans les secteurs de l'aéronautique, de la recherche et de la défense ainsi que pour des applications à débouché commercial. Il a notamment vendu ses produits aux forces spéciales de tous les pays de l'OTAN. En France, Photonis travaille principalement dans le domaine de défense avec Thales et Safran. Elle emploie plus de 1.000 salariés dans le groupe et possède cinq usines situées à Brive-la-Gaillarde en France, à Roden aux Pays-Bas, à Sturbridge et Lancaster aux Etats-Unis.