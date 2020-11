Les "success-stories" des pépites EarthCube et Kalray se poursuivent à très grande vitesse

Ce sont deux pépites françaises extrêmement prometteuses, qui pourraient devenir un jour des licornes françaises. Earthcube, qui change de nom en devenant Preligens, et Kalray ont réussi leur levée de fonds. La première, spécialisée dans l'imagerie spatiale au moyen de techniques d'intelligence artificielle notamment, a réussi à lever 20 millions d'euros ; la seconde, pionnier des processeurs dédiés aux nouveaux systèmes intelligents, a annoncé jeudi dans un communiqué le succès d'une augmentation de capital d'un montant de 5,2 millions d'euros.

Dénominateur commun pour ces deux start-up, la présence du ministère des Armées dans leur tour de table, qui surveille ces deux pépites technologique comme le lait sur le feu pour des raisons de souveraineté et d'autonomie stratégique. C'est le fonds Definvest, doté de 100 millions d'euros et opéré par Bpifrance, qui est techniquement dans le capital de Preligens et Kalray. Depuis sa création, huit entreprises ont bénéficié...