MGCS (char du futur) : et si le programme franco-allemand accueillait un quatrième partenaire ?

Nouvelle complexité dans le programme du char du futur franco-allemand MGCS (Main Ground Combat System) déjà très compliqué entre la France et l'Allemagne, et entre industriels allemands (Krauss-Maffei Wegmann et Rheinmetall). Selon nos informations, Nexter, Rheinmetall mais aussi Thales lorgnent la maîtrise d'oeuvre de MILSA (MGCS Industrial Lead System Architecture), qui doit mettre de la cohérence dans tous les systèmes et sous-systèmes du programme MGCS et les intégrer. "Cette fonction de système de systèmes manquait au programme MGCS", précise-t-on à La Tribune. En 2022, MILSA va faire partie de la deuxième étape du programme MGCS (IA2).

A la suite de la signature début avril 2020 de l'arrangement cadre de coopération MGCS Demonstrator Phase (MGCS DP) et d'un premier arrangement d'application, un marché pour la 1ère étape d'étude d'architecture système a été attribué par le BAAINBw à un acteur industriel réunissant Krauss-Maffei-Wegman, Nexter Systems (assisté de Thales pour assurer l'intégration de MGCS à Scorpion) et Rheinmetall Land System.

Qui prendra le leadership de MILSA

Le concept de MILSA est une prise de conscience tardive des étatiques, y compris des Allemands (BAAINBw) qui n'en voulaient pas encore début 2021. En revanche, les militaires allemands ne sont toujours pas convaincus par MILSA, d'autant qu'ils craignent d'avoir moins de véhicules au final. Toutefois, depuis deux mois environ, les industriels participent à des discussions pour savoir comment mettre en place MILSA.

Selon des sources concordantes, Rheinmetall, l'invité surprise du programme MGCS en novembre 2018, revendique cette maîtrise d'oeuvre (Lead System Integrator) pour la confier à Rheinmetall Eletronics à Brême. Selon ces mêmes sources, Nexter estime quant à lui posséder des compétences dans la couche basse de MILSA (couche combat) mais verrait bien la maitrise d'oeuvre de MILSA confiée à TNS Mars, société créée par les groupes Thales, Nexter et Safran pour définir l'architecture du programme Scorpion. Enfin, Thales considère qu'il est légitime grâce à ses compétences de systémier électronicien sur Scorpion et que son arrivée pourrait rééquilibrer le partage du programme entre Français et Allemands, précisent ces mêmes sources. En outre, la radio tactique de nouvelle génération Contact équipera les chars de MGCS. Bref, une belle foire d'empoigne...