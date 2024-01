« Nous n’avons aucun projet de fermeture de sites d’Arquus » (François Michel, John Cockerill)

Qu'est-ce qui a motivé John Cockerill de vouloir acquérir Arquus ?

Comme les besoins stratégiques des États ont tendance à se développer dans beaucoup de domaines sur lesquels John Cockerill est bien positionné (énergie, métallurgie, défense), l'acquisition d'Arquus est un dossier pour notre branche défense absolument structurant. On vise un « closing » au troisième trimestre. Cette opération s'intègre dans un développement plus global de notre groupe. Nous avons d'ailleurs réalisé une opération équivalente dans les énergies vertes en lançant l'année dernière une entreprise commune avec Technip Energies pour créer un champion de l'hydrogène vert.

Pour autant, aujourd'hui beaucoup de pays émergents développent des blindés de toute sorte, notamment low-cost, avec des avantages économiques supérieurs à ce que peut proposer la France. Est-ce vraiment une bonne opération pour John Cockerill de s'offrir Arquus d'autant qu'il est très en souffrance à l'exportation ?

Cette réflexion a fait l'objet de discussions en interne où nous avons partagé ce type d'interrogations. Le marché est effectivement très encombré. Mais il faut voir que Volvo a depuis 2017 réalisé un travail considérable sur Arquus pour améliorer ces usines et les mettre au niveau de l'automobile. Aujourd'hui, Arquus possède des usines et un savoir-faire industriel de tout premier ordre en termes de qualité et nettement supérieur à ce qu'on avait pu voir en 2017 (lors de la première vente d'Arquus, ndlr). Volvo a mis Arquus au meilleur niveau. En revanche, Volvo n'a pas permis à Arquus de se développer à l'export.

Pourquoi ?

Il y a des causes internes au groupe et des causes externes. Sur les causes externes, il y a effectivement de plus en plus de « véhiculiers » dans des pays émergents. Nous coopérons par exemple en Inde avec Larsen & Toubro pour développer un char léger. Et honnêtement aujourd'hui nous n'avons pas besoin de la technologie d'Arquus pour concevoir des chars avec notre partenaire indien. Deuxièmement, Arquus a perdu un certain nombre de marchés cœur, notamment en Afrique francophone, qui était des zones historiques de ventes de blindés d'Arquus. Toutefois, il existe un bon nombre de pays émergents dans le monde qui continuent aujourd'hui d'utiliser de l'armement russe mais qui vont aujourd'hui avoir besoin de se doter de nouveaux blindés et de chars légers de bon niveau. Arquus sait faire. Ensemble - John Cockerill et Arquus - nous apportons un package technologique plus global (tourelle et plateforme) alors qu'il est beaucoup plus difficile de vendre le véhicule seul. Dans les pays émergents, nous axons en outre beaucoup notre stratégie dans le codéveloppement avec un certain niveau d'intégration local comme l'assemblage. Ce ne sont pas les usines françaises qui vont assembler pour livrer en Indonésie, en Argentine ou dans d'autres pays. Ces pays vont faire l'assemblage eux-même.

Donc vous croyez à cette opération...

... Si on n'y croyait pas, on n'investirait pas d'argent dans ce segment. Pourquoi alors est-ce que nous voulons acquérir Arquus ? Nous croyons beaucoup au marché des blindés légers. Nous constatons que sur les champs de bataille, il existe une forte demande de systèmes d'armes ayant une grande puissance de feu. Deuxièmement, les armées ont besoin sur ces champs de bataille de capacités anti-drones. La meilleure manière d'avoir des capacités anti-drones est d'avoir une puissance de feu répartie un peu partout. Nos systèmes appui-feu sur des blindés sont exactement ce qu'il faut pour lutter contre les drones de manière répartie. En outre, comme je le disais, nous anticipons une accélération très forte du renouvellement dans les prochaines années des flottes de blindés légers de fabrication russe dans beaucoup de pays émergents dépendants historiquement des fabricants russes sur lesquels ils ne peuvent plus compter. En rassemblant nos savoir-faire, John Cockerill et Arquus seront capables d'amener des packages technologiques très convaincants en Europe et en dehors d'Europe.

L'exportation va être vitale pour votre modèle économique alors que Arquus vit beaucoup actuellement sur la loi de programmation militaire française ?

Notre vision est tirée par les grands marchés export, notamment dans les grandes zones émergentes. Dans ces zones, nous souhaitons apporter des packages technologiques et industriels qui font sens et où il pourra y avoir du co-développement (châssis et tourelle). Nous voulons également, sur la base de ces grands programmes export, être capables de faire baisser le coût des blindés légers pour les clients européens, qui pourront bénéficier des effets d'échelle. Notre activité défense est aujourd'hui extrêmement cyclique. Ainsi, d'une année sur l'autre, elle monte ou elle baisse en fonction des contrats gagnés. Nous n'avons pas de marché domestique garanti. Nos forces commerciales doivent accepter au quotidien d'avoir des relations très intimes avec un certain nombre de clients dont elles écoutent vraiment les desiderata partout dans le monde. Notre ADN va forcément aider Arquus.

Quel est votre chiffre d'affaires moyen sur un cycle ?

Si je prends un cycle de cinq ans, notre chiffre d'affaires est lissé sur un montant de l'ordre de 400 millions d'euros par an. En 2022, c'était par exemple un peu moins de 200 millions d'euros. Après la consolidation des deux entités, nous prévoyons de manière crédible et réaliste une augmentation des ventes de l'ordre de 15 %, qui va nous amener à atteindre un chiffre d'affaires dans la défense de l'ordre de 1 milliard d'euros de ventes en 2026 avec 2.000 salariés. En vérité, nous souhaitons faire beaucoup plus. Il suffirait de gagner un ou deux grands contrats émergents pour dépasser notre prévision conservatrice. Mais nous préférons surprendre à la hausse plutôt qu'à la baisse.

Quelle sera votre stratégie. Allez-vous restructurer Arquus en supprimant des sites et/ou réduisant les effectifs ?

Nous n'avons pas eu accès à toutes les données dans le cadre des discussions. Mais le cœur de notre projet industriel est de développer des synergies et de faire des co-développements pour mieux servir les clients et créer du volume ensemble. Nous n'avons absolument aucun projet de rationalisation ou de suppression de sites, ni de remplacement du management etc... Pour moi, Arquus est un actif industriel de tout premier niveau. C'est ce que nous constatons sur le terrain. Mais Arquus est un actif sous-employé parce qu'il a été entravé dans ses capacités de développement à l'export. Dès lors qu'on résout ce problème, nous allons recréer de la charge de travail.

Quel est le prix d'acquisition d'Arquus ?

Tout va dépendre de nombreux facteurs mais le prix d'acquisition pourrait se situer sans doute autour de 300 millions d'euros. Mais ce prix peut évoluer en fonction de la santé économique d'Arquus dans les 18 à 24 prochains mois. Nous avons effectivement une clause d'« earn out » (complément de prix, ndlr) qui est importante. Nous estimons que Volvo fait une bonne opération. Arquus n'est certainement pas un actif sous-payé, ni bradé. Nous l'achetons à un prix, qui est très raisonnable. Le « payback » (temps de retour, ndlr) viendra des synergies. Il viendra de notre capacité à vendre des systèmes intégrés à l'export et on va mettre toutes nos forces pour réussir.

A combien avez-vous évalué le montant des synergies en rythme de croisière ?

Nous ne communiquons pas sur ce chiffre. Mais il suffirait que nous gagnions quelques grands contrats dans les pays émergents pour produire environ un millier de véhicules.

Dans son cœur de métier, Arquus vend des camions logistiques pour les armées. Une de ses grandes forces était d'avoir un actionnaire comme Volvo, qui lui permettait d'avoir un réseau de maintenance très dense. Avez-vous négocié avec Volvo un partenariat pour avoir une chance de gagner ces programmes dans le cadre de la LPM ?

Je ne peux pas entrer dans le détail du secret du contrat qu'on a avec Volvo. Mais ce point a fait l'objet de très, très longues discussions avec Volvo On va continuer à se coordonner avec lui.

Donc vous ne coupez pas le cordon ombilical entre Arquus et Volvo ?

Non, il y aura une relation privilégiée très forte entre Volvo et Arquus qui sera bien encadrée. Elle concerne les camions logistiques ainsi qu'un certain nombre d'éléments comme par exemple les moteurs. Donc il y aura une relation très importante. Volvo était très attaché à ce que, comme acheteur, nous puissions nous engager sur le long terme sur des relations client-fournisseur. Nous, notre intérêt va être de respecter ces accords. Nous avons très fortement veillé au maintien des très bonnes relations avec Volvo dans la durée. C'est pour cela que nous avons introduit dans le contrat d'acquisition cette clause de « earn-out » pour assurer sur le long terme la maintenance et les services associés des camions.

Arquus a développé un prototype de blindé léger, le Scarabée. Vous estimez-vous capable de le vendre ?

Oui. Sur ce segment des petits véhicules 4x4, nous avons développé l'intercepteur i-X. Si l'opération se finalisait, il est vraisemblable que nous demanderions à Arquus de finaliser le développement du i-X, qui est différent du Scarabée. Nous pourrions avoir entre le Scarabée et l'i-X une famille de véhicules d'entrée de gamme pour nos clients et qui pourrait être destiné à faire de la lutte anti-drone.

Avez-vous eu du mal à convaincre l'État français pour mener à bien votre opération ?

C'est une transaction qui a fait l'objet de très, très longues tractations entre la France et la Belgique. Il y avait une certaine réticence de certains pour des raisons que nous n'avons pas complètement comprises. Cette opération va permettre à la France de créer un acteur belgo-français très fort et beaucoup plus fort que ne l'est aujourd'hui Arquus. Nous sommes aussi conscients que notre premier client devient l'État français. Mais le capital de John Cockerill est français (Depuis 2002, le Français Bernard Serin est l'actionnaire majoritaire du Groupe John Cockerill, ndlr). Certes John Cockerill est une entreprise belge, nous sommes belges, je suis basé à Liège, mais le poids de la France est considérablement renforcé dans notre écosystème. John Cockerill en sort également renforcé.

Votre ténacité a été récompensée...

... Cette opération n'aurait pas été possible sans le climat de confiance à très haut niveau qui a été établi par nos gouvernants tant en France qu'en Belgique. Une fois la confiance établie entre les ministres de la Défense, les armées et les chefs d'État, nous avons été capables de réaliser ce type d'opération industrielle. C'est un bon exemple d'intégration européenne, avec une grande marque de confiance de la France vis-à-vis de la Belgique, qui va pouvoir peser sur le destin d'Arquus, premier fabricant « véhiculier » de l'armée française aujourd'hui en volume, mais pas en valeur. Et la France élargit son aire d'influence à la Belgique en prenant pied, un pied très fort à Liège qui est le cœur de cette Wallonie industrielle métallurgique. Cette opération est très favorable tant à la Belgique qu'à la France.

C'est une coopération européenne qui était en panne.

C'est effectivement une belle alliance européenne tournée vers l'export. Cette opération coïncide fortement avec ce que souhaitent les chefs de gouvernement belges et français. J'ajouterai que cette opération ne menace en rien d'autres acteurs de la défense européens. Ni KNDS, ni Rheinmetall, qui sont tous les deux sur une toute autre échelle. Nous souhaitons apporter une pierre à la consolidation européenne en espérant augmenter les capacités des deux entités pour renforcer l'innovation et standardiser des plateformes. Nous allons tenter de travailler avec d'autres entreprises de défense de manière plus étroite en Europe et hors d'Europe. Nus sommes ouverts à d'autres types d'alliances et de mariages. Mais bien sûr sans jamais perdre le contrôle. Il n'en sera jamais question.