Narendra Modi, promoteur du « Make in India » sur la Lune

La course à l'espace bat son plein entre les grandes puissances. Notamment la course vers la Lune, première étape avant celle de Mars. Et l'Inde, contrairement à l'Europe, y participe de façon autonome. « L'Inde est sur la Lune. Nous avons placé notre fierté nationale sur la Lune. Nous sommes allés là où personne n'était allé. Nous avons fait ce que personne n'avait jamais fait auparavant. C'est l'Inde d'aujourd'hui, l'Inde intrépide, l'Inde combattante », a expliqué samedi le Premier ministre indien. Tout est résumé par Narendra Modi, qui a cette ambition pour l'Inde de participer à cette course à l'espace sans avoir forcément besoin d'un tuteur. « C'est l'Inde qui pense différemment, qui pense d'une manière nouvelle », a-t-il souligné. L'industrie spatiale indienne génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 milliards de dollars. Un montant qui pourrait doubler « dans les prochaines années », selon le Premier ministre indien.



La mission indienne sur la Lune est un modèle pour les pays aspirant à développer leurs propres programmes spatiaux, a estimé Narendra Modi, en félicitant l'équipe d'ISRO (Indian Space Research Organisation) sur le succès de la mission Chandrayaan-3, qui signifie « vaisseau lunaire » en sanskrit, quatre ans après l'échec de l'alunissage de Chandrayaan-2. « Aucun échec n'est définitif. S'il y a une forte volonté alors le succès est forcément au rendez-vous », a estimé le premier ministre indien. Chandrayaan-3 a réussi à se poser mercredi sur la Lune, faisant de l'Inde le premier pays à faire atterrir un engin sans équipage près du pôle Sud lunaire, largement inexploré. Il a baptisé le point d'alunissage du vaisseau spatial indien « Shiv Shakti » (Shiva contient la résolution pour le bien-être de l'humanité et Shakti donne la capacité de réaliser ces résolutions).

L'Inde, quatrième nation à se poser sur la Lune

« La région que va explorer notre mission contribuera à ouvrir de nouvelles voies pour les missions lunaires d'autres pays, a estimé à Bangalore Narendra Modi à l'équipe de la mission. Cela permettra non seulement de percer les mystères de la Lune, mais aussi d'aider à résoudre les défis de la Terre ». L'Inde est le quatrième pays, après les États-Unis, la Russie et la Chine, à réussir un alunissage sur la Lune. Baptisé Pragyan, le rover de la mission indienne Chandrayaan-3 a quitté la sonde jeudi pour commencer à explorer la surface du pôle sud de la Lune et à mener des expériences, a annoncé ISRO.

ISRO devrait lancer une mission avec équipage de trois jours en orbite terrestre d'ici à l'an prochain et prévoit aussi une mission conjointe avec le Japon pour envoyer une sonde sur la Lune d'ici à 2025 ainsi qu'une mission vers Vénus d'ici à deux ans. Le succès de Chandrayaan-3 « devient encore plus grand quand on voit d'où l'Inde a commencé son voyage. Il fut un temps où l'Inde ne disposait pas de la technologie nécessaire et où il n'y avait pas non plus de coopération. Autrefois, nous faisions partie des pays du tiers-monde, c'est-à-dire de troisième rang », a rappelé Narendra Modi. Une très bonne leçon pour la France et l'Europe, qui s'interrogent sur l'opportunité de se lancer dans un programme spatial lunaire européen... Aujourd'hui l'Inde revendique être la cinquième économie mondiale et s'est posée sur la Lune. L'Europe va-t-elle continuer à regarder les trains passer ?