Naval Group en Indonésie : nouveau succès du sous-marin Scorpène à l'exportation

Pour Naval Group, la liste des succès à l'export du sous-marin Scorpène se rallonge. Avant l'Indonésie, qui vient de sélectionner le Scorpène, le groupe naval en a vendu six à l'Inde, quatre au Brésil, deux au Chili et deux à la Malaisie. Soit 16 au total une fois que l'Indonésie aura finalisé l'acquisition des deux bâtiments (mise en vigueur). Ce qui représentera un nouveau beau succès à l'export pour le groupe tricolore. L'Indonésie, qui s'est auparavant offert 42 Rafale, est le second pays à s'acheter le couple Rafale/Scorpène avec l'Inde (36 Rafale et six Scorpène). « Avec le Scorpène® Evolved Full LiB, l'Indonésie a choisi un sous-marin performant et éprouvé en mer qui renforcera la souveraineté maritime du pays », a assuré le PDG de Naval Group, Pierre Éric Pommellet.

Conformément à l'accord de coopération de défense signé entre les gouvernements français et indonésien en août 2021, Jakarta a choisi pour son programme de sous-marins Naval Group et la plus grande entreprise de construction navale d'Indonésie PT PAL, qui proposent le Scorpène (1.600-2.000 tonnes de déplacement). Les deux entreprises s'étaient rapprochées dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique (SPA) signé en février 2022. Naval Group n'a souhaité donner ni le montant de la future transaction, ni les dates de livraison des deux sous-marins. Pour le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, c'est « un signe de confiance de notre partenaire indonésien », a-t-il twitté. Une commande est en discussion depuis plusieurs années.

Indonésie : vers une autonomie stratégique

Le contrat porte sur la livraison de deux sous-marins Scorpène® Evolved Full LiB, qui seront construits en Indonésie au sein du chantier naval PT PAL, grâce à un transfert de savoir-faire et de technologies de Naval Group. Le chantier naval indonésien aura une part de plus de 30% du contrat. Cette future commande est un « engagement du gouvernement en faveur de l'indépendance de l'industrie de défense », a estimé le président-directeur de PT PAL Kaharuddin Djenod, « À l'avenir, l'Indonésie devrait être en mesure de maîtriser la technologie sous-marine », a-t-il averti. L'objectif de PT PAL est de disposer à terme de 12 sous-marins conformes au plan de développement de la marine indonésienne.

« Naval Group et PT PAL ont l'intention commune de poursuivre leur coopération non seulement dans le domaine des sous-marins, mais aussi dans le renforcement de la souveraineté indonésienne au profit de l'industrie de défense de l'archipel », a expliqué le groupe naval dans son communiqué publié mardi. Ainsi, des groupes indonésiens pourront prendre localement en charge la gestion, l'exploitation et la maintenance des sous-marins, qui auront une disponibilité en mer de plus de 240 jours par an. Naval Group et PT PAL ont d'ailleurs déjà signé plusieurs accords de coopération avec des partenaires indonésiens, pour le programme de sous-marins et au-delà.

Scorpène® Evolved, un sous-marin polyvalent

Selon Naval Group, le Scorpène®, long de 72 mètres, est à la fois un sous-marin océanique et conçu pour des opérations en eaux peu profondes. Polyvalent et disposant d'une autonomie supérieure à 78 jours, il remplit l'ensemble des missions de lutte anti-surface et anti-sous-marine, d'opérations spéciales et de recueil de renseignements. Extrêmement furtif, ce nouveau Scorpène possède un niveau d'automatisation des opérations qui permet de limiter le nombre de sous-mariniers à bord (31 hommes). « Ce qui réduit considérablement ses coûts d'exploitation », a estimé Naval Group. Ce Scorpène est équipé de la dernière génération de système de combat, SUBTICS®, qui répond aux défis des missions dans l'ensemble du domaine de la guerre sous-marine. Il dispose de six tubes de lancement d'armes, soit 18 armes (torpilles, missiles).

Les sous-marins indonésiens Scorpène seront également équipés « d'un système d'énergie de pointe basé sur une configuration lithium-ion complète répondant aux normes de sécurité et de sûreté les plus élevées et permettant une plus grande autonomie d'énergie utile, un meilleur taux d'indiscrétion et un temps de charge réduit », a expliqué Naval Group. Grâce à cette technologie, il pourra avoir une vitesse élevée quel que soit l'état de charge. Ce qui accroît la mobilité tactique du sous-marin, avec une profondeur supérieure à 300 mètres. Enfin, ce nouveau Scorpène dispose d'une autonomie immergée supérieure à 12 jours.