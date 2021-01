Rafale : la Grèce achète un avion de combat "Made in Europe"

Cinq mois. Cinq mois seulement pour négocier entre Athènes et Dassault Aviation, puis signer un contrat de gré à gré portant sur l'acquisition par la Grèce de 18 Rafale F3R (6 neufs et 12 d'occasion). En présence du ministre grec de la Défense Nikolaos Panagiotopoulos et de la ministre des Armées Florence Parly, deux autres contrats (armements ; soutien des appareils + formation des pilotes) ont été également signés lundi au ministère de la Défense. Les premiers Rafale devraient être transférés vers la Grèce vers la fin de l'année une fois la formation des pilotes achevée.



"Nous sommes vraiment fiers, car les négociations sur un programme d'armement aussi complexe et aussi important n'ont jamais été menées à bien si rapidement et de façon méthodique", a expliqué le ministre grec de la Défense à l'issue de la cérémonie de...