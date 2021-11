Rattrapé par la contagion du neo, ATR verdit à son tour sa gamme d'avions (ATR 72 et ATR 42)

Après l'A320neo et l'A330neo, c'est au tour de l'avionneur franco-italien ATR (Airbus et Leonardo) de lancer la remotorisation de sa gamme d'avions (ATR 72 et 42) grâce à des moteurs un peu moins gourmands en kérosène et plus performants en support. Le constructeur numéro un mondial d'avions régionaux a choisi les moteurs Pratt & Whitney Canada PW127XT pour propulser ses appareils. Ces moteurs vont également offrir une efficacité supérieure et un temps de vol supplémentaire. "Disponible aujourd'hui, la série de moteurs PW127XT crée un nouveau précédent dans le secteur de l'aviation régionale, souligne le président exécutif d'ATR, Stefano Bortoli. Elle illustre concrètement notre conviction qu'une approche incrémentale est la solution pour une aviation durable".



"Grâce à ce moteur, ATR établit une nouvelle référence en matière de durabilité et de coûts d'exploitation pour l'aviation régionale, estime l'avionneur dans un communiqué publié lundi. En utilisant la série PW127XT, les clients d'ATR bénéficieront de 40% de temps de vol supplémentaire, ce qui portera la révision du moteur à 20.000 heures et donnera lieu à moins d'événements au cours du cycle de vie de l'avion. Les coûts de maintenance des moteurs seront ainsi réduits de 20%".

La technologie du PW127XT permettra d'améliorer de 3% l'efficacité énergétique. Il consomme 40% de carburant de moins que les jets régionaux, et émet 40% de CO2 de moins. Ce moteur est compatible avec les carburants d'aviation durables (SAF) et permettra à ATR d'atteindre son ambition de 100% de compatibilité avec les carburants durable d'aviation, les SAF, d'ici à 2025. Ainsi, ces moteurs vont aider "les clients d'ATR à respecter leurs engagements de développement durable pour parvenir à une aviation zéro émission à l'horizon 2050", assure ATR.



Air Corsica, client de lancement



À ce jour, plusieurs opérateurs ont manifesté leur intérêt, dont Air Corsica, qui est le client de lancement de cette nouvelle série de moteurs. Fidèle à ATR depuis sa création il y a plus de 30 ans, la compagnie aérienne corse a pris la décision de renouveler intégralement sa flotte de turbopropulseurs ATR 72 en commandant cinq ATR 72-600, propulsés par le nouveau moteur de Pratt & Withney Canada. Les premières livraisons sont prévues dès novembre 2022.

Outre les performances du PW127XT, les passagers d'Air Corsica profiteront d'une cabine plus spacieuse, dotée de coffres à bagages plus grands, et les toutes dernières technologies de navigation disponibles à bord. "En choisissant l'ATR, Air Corsica prend une décision stratégique, à la fois économique et responsable : c'est l'appareil le plus rentable pour opérer des routes régionales et la technologie la plus respectueuse de l'environnement disponible sur le marché", a fait valoir Stefano Bortoli.