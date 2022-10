Si, si l'Allemagne va à nouveau exporter des armes à l'Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis

Berlin a décidé d'approuver de nouvelles exportations d'armes vers des pays non membres de l'OTAN, dont des permis de livraisons pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU), selon la presse allemande. L'Allemagne avait imposé un embargo partiel puis total aux industriels de l'armement allemands fin 2018 en raison de l'implication de l'Arabie Saoudite et des EAU dans la guerre au Yémen, puis de la responsabilité de Ryad dans le meurtre de Jamal Khashoggi en octobre 2018. Les ventes d'armes allemandes au Royaume avaient culminé à 1,24 milliard d'euros en 2012.

Selon les informations du magasine Der Spiegel, le Conseil fédéral de sécurité a pris cette décision peu de temps avant que le chancelier Olaf Scholz n'entame une visite dans la région du Golfe, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Favorable à cette décision selon nos informations, le ministre de l'Économie Robert Habeck (Verts) a confirmé dans une lettre au Bundestag que peu de temps avant le voyage, plusieurs accords avaient été approuvés par le chancelier et ses ministres les plus importants. Mais avant le voyage, le gouvernement fédéral avait souligné qu'aucune livraison d'armes à l'Arabie saoudite n'avait été approuvée depuis son entrée en fonction.

Reprise des ventes du Typhoon vers l'Arabie Saoudite

Les permis pour l'Arabie saoudite concernent tous des programmes européens en coopération dans lesquels l'industrie allemande est partenaire. Les Saoudiens sont désormais autorisés à acheter des pièces de rechange et de l'armement pour les avions de combat Typhoon et Tornado pour 36,1 millions d'euros (part allemande). Selon la liste des licences approuvées, les entreprises allemandes peuvent également fournir des munitions pour le Typhoon.

Le Royaume-Uni avait vendu 72 Typhoon (54 monoplaces, 18 biplaces) à l'Arabie Saoudite en 2007 dans le cadre du contrat Al Salam. Ces appareils avaient été livrés à Ryad entre 2009 et 2017). Un Typhoon a été perdu en septembre 2017 dans les opérations au Yémen. Le Royaume-Uni a en outre signé avec l'Arabie saoudite un protocole d'accord pour l'achat par les Saoudiens de 48 avions de combat Eurofighter Typhoon en mars 2018.