Unseenlabs : la startup qui a une constellation de neuf satellites en orbite en trois ans

C'est une habitude, la startup rennaise Unseenlabs déchire discrètement... C'est déjà huit satellites lancés en trois ans et un neuvième qui va suivre. Ainsi BRO-9 va être lancé en avril dans le cadre de la mission Transporter-7, à bord du lanceur Falcon 9 de SpaceX, depuis la base de Vandenberg en Californie. Ce neuvième satellite va rejoindre la constellation dédiée à la détection des navires en mer, qui a été concue et développée par Unseenlabs, qui se revendique comme le premier fournisseur mondial de données et de solutions de radiofréquences (RF) pour la surveillance maritime.

« Avec BRO-9, nous renforçons notre capacité à détecter et suivre les navires, y compris ceux non-coopérants, et à lutter contre les activités illégales en mer (pêche illégale, contrebande, piraterie, pollution, etc.) », explique Clément Galic, le PDG et cofondateur d'Unseenlabs, cité dans le communiqué.

Ce « marché est en très forte demande avec des clients partout dans le monde », souligne la startup rennaise dans son communiqué publié jeudi. Ainsi, cinq satellites supplémentaires sont déjà en production pour 2023. « Le lancement de BRO-9 est une nouvelle étape clé pour Unseenlabs dans le développement continu de nos solutions, les plus avancées dans le domaine », explique le directeur technique et cofondateur d'Unseenlabs, Jonathan Galic, cité également dans le communiqué.



Une plus-value pour la surveillance maritime

Unseenlabs propose des solutions uniques de surveillance maritime, basées sur des données radiofréquences exclusives permettant de localiser et caractériser tout type de navires sur l'ensemble du globe. Cette solution est déjà utilisée par de nombreux clients, gouvernementaux et privés (marines nationales, ONG, assureurs, etc...) « Notre technologie n'a aucune barrière contrairement aux systèmes de surveillance traditionnels : quel que soit le moment, l'endroit du globe ou les conditions météorologiques, nous détectons tous les navires, y compris ceux qui veulent passer inaperçu », rappelle Clément Galic.