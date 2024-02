« Unseenlabs compte atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans cinq ans » (Clément Galic, DG)

LA TRIBUNE - Unseenlabs a levé un montant très appréciable de 85 millions d'euros. Cet argent va-t-il servir à la croissance de l'entreprise ?

CLEMENT GALIC - Dans des marchés financiers compliqués aujourd'hui, cette opération est une vraie levée de fonds de croissance et non pas de survie ou pour trouver une solution pour payer les salaires pour les six prochains mois. C'est un point important. Unseenlabs est rentable et est présent dans le monde entier avec des clients majoritairement hors de France. Ce bilan nous a donné cette capacité à lever ces fonds qui sont destinés à la croissance de l'entreprise. Ils vont nous permettre d'accélérer notre déploiement à l'étranger et de poursuivre la croissance organique d'Unseenlabs, qui va changer d'échelle.

Depuis 2015, Unseenlabs a eu jusqu'ici une trajectoire de croissance raisonnable. Comment allez-vous gérer ce changement d'échelle ?

Unseenlabs va croître de façon organique pour suivre ce changement d'échelle en essayant de le faire intelligemment. Les équipes devraient doubler dans les 18 à 24 mois. Mais doubler les équipes n'est pas un objectif en soi, ce ne sera que la conséquence du plan de croissance décidé avant la levée de fonds. Il est important de préciser que nous voulons garder notre équipe actuelle. Mes frères et moi en sommes hyper contents. Les 85 millions d'euros levés seront donc investis dans la croissance de l'entreprise. Notre enjeu le plus important aujourd'hui est de nous déployer sur le plan commercial à l'étranger. Nos satellites fonctionnent bien et le service produit satisfait nos clients. C'est pour cela que nous obtenons de nombreux succès à l'étranger avec des entreprises qui pourtant ne nous connaissaient pas du tout. Cela veut dire qu'ils ont été convaincus par la technologie et le service rendu.

Quels pays privilégiez-vous ?

Nous avons une liste que je ne communique pas. L'idée est de commencer au bon endroit et au bon moment. Encore une fois, nous ne voulons pas dépenser facilement ces fonds que nous avons levés. Ces 85 millions d'euros ont été adaptés au budget prévisionnel défini pour accompagner notre croissance. C'est pour cela que nous ne voulons pas faire n'importe quoi.

Quels sont vos clients emblématiques ?

Nous travaillons notamment avec l'armée française. Nous travaillons également pour le Canada, le Japon... Nos cibles sont les services de l'action de l'État en mer, donc très clairement des missions de police en mer. Cela peut être, selon les pays, les gardes-côtes, les douanes ou les marines comme en France. Nous sommes aujourd'hui très bien implantés sur les marchés publics. Nous commençons à nous développer sur des marchés privés, notamment dans l'assurance et dans le renseignement économique. Deux marchés qui nous intéressent et s'intéressent à nous réciproquement.

Quelle est votre valeur ajoutée sur les marchés privés ?

Avant le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, nous avions préparé une offre commerciale sur la protection des câbles sous-marins par exemple. Et dix jours avant le déclenchement de la guerre, nous avions repéré un navire d'une flotte d'un pays qui n'était pas un pays allié et qui naviguait au-dessus des câbles entre l'Irlande et les Etats-Unis. Nous avions expliqué à un interlocuteur que ce navire s'était arrêté pendant deux jours au-dessus de ces câbles. A l'époque, personne n'avait bougé mais aujourd'hui notre offre intéresse beaucoup plus. Nos propositions ont de réels impacts pour la protection d'infrastructures privées et nous avons une vraie réponse pour sécuriser un peu plus ces infrastructures stratégiques. Unseenlabs commence à bien à rentrer sur ce marché.

Cette diversification commerciale vous permet finalement de ne pas dépendre que des seuls marchés publics...

... Oui, nous démontrons que nous ne sommes pas dépendants du budget militaire français. C'est sain pour tout le monde. Je ne souhaite pas que Unseenlabs tape à la porte du ministère tous les deux jours pour les supplier de nous donner des commandes et survivre. Notre stratégie de diversification commerciale légitime complètement notre action. C'est très important, c'est ma vision. Et je compte poursuivre sur cette voie.

Le profil d'Unseenlabs a séduit aussi bien vos partenaires historiques que de nouveaux investisseurs. Quel est le bilan de l'entreprise en 2023 ?

Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre d'une quinzaine de millions d'euros. Unseenlabs est rentable. C'est ce bilan qui nous a permis de lever ces nouveaux fonds. Aujourd'hui, les fonds d'investissement demandent en priorité aux entreprises qui tapent à leur porte si elles sont rentables. Le marché financier devient plus rationnel. Cette situation nous convient très bien.

Et à l'avenir ?

Nous prévoyons une croissance à deux ou trois chiffres par an. Nous comptons atteindre la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans les cinq ans à venir. On saura le faire. C'est le chemin naturel d'Unseenlabs.

Avec cette nouvelle levée de fonds, la famille Galic reste-t-elle majoritaire ?

Nous sommes toujours décisionnaires. Nous sommes également très fiers que nos partenaires financiers historiques continuent à nous suivre en réinvestissant dans Unseenlabs. Cela veut dire qu'ils sont contents de ce que nous avons délivré depuis qu'ils nous ont rejoints. D'ailleurs le Fonds innovation défense géré par Bpifrance reste notre principal soutien. Et puis nous sommes très contents de l'arrivée de fonds comme Isalt, Supernova Invest et Unexo, qui sont des fonds très respectés mais qui ne sont pas faciles à convaincre. Et en plus ce sont des fonds français...