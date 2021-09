Tourisme spatial : SpaceX se lance dans la course avec un équipage entièrement civil

Le tourisme spatial n’en est encore qu’à ses débuts, mais l’année 2021 a signé un véritable tournant, avec la multiplication des missions. Après Virgin Galactic et Blue Origin en juillet, la société SpaceX compte envoyer ce mercredi 15 septembre une fusée dans l’espace. Seulement, cette fois, la mission s’étendra sur trois jours et non sur quelques minutes, et comportera à son bord un équipage exclusivement novice.