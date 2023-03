Ventes de Rafale : 2023 pourrait être meilleur que 2022 pour Dassault Aviation

Si tous les astres s'alignent, Dassault Aviation pourrait connaître une très belle année 2023 en matière de ventes de Rafale. Peut-être meilleure que celle de 2022, qui est déjà historique : Émirats Arabes Unis (80 Rafale), Indonésie (6) et Grèce (6). Soit 92 avions de combat. Pourquoi pourrait-elle être meilleure ? La France doit passer en principe à la fin de cette année une commande de 42 Rafale F4 (30 exemplaires correspondants à la tranche T5 et 12 en remplacement de ceux livrés par la France à la Croatie).

Sur l'export, l'Indonésie pourrait mettre en vigueur en 2023 en deux fois 36 avions de combat (18 + 18), puis, l'Inde devrait acheter 26 Rafale marine. En outre, la Colombie pourrait acheter 14 Rafale. Eric Trappier a d'ailleurs confirmé jeudi avoir des discussions avec Bogotá. Enfin, la Serbie souhaite officiellement acheter au moins 12 Rafale. Soit un total évalué à 130 Rafale en 2023. Et ce n'est pas terminé. Le PDG de Dassault Aviation a évoqué « d'autres prospects » pour l'instant mystérieux (commande additionnelle de l'Égypte ?) sur lesquels il n'a pas souhaité s'étendre lors de la conférence de presse.

Production : vers une montée à cadence 3

Dassault Aviation, qui avait dans son carnet de commandes 164 Rafale à livrer à fin 2022, va remettre cette année à deux clients 15 Rafale : 14 à la France (sur les 39 Rafale restants à livrer sur les 60 de la tranche 4 notifiée en 2009) et un exemplaire à la Grèce. L'avionneur, qui a par ailleurs livré 13 Rafale à l'export (Inde, Qatar et Grèce) et un à la France en 2022, a terminé les livraisons des appareils commandés par le Qatar (36 exemplaires) et l'Inde (36). Après 2023, il va commencer les livraisons des Rafale commandés par l'Égypte (31), puis par les Émirats Arabes Unis (80) à partir de 2027 et enfin poursuivre les livraisons des avions à l'armée de l'air française (24 appareils).

Pour livrer tous les appareils déjà dans le carnet de commandes, puis ceux éventuellement commandés en 2023, Dassault Aviation va devoir significativement augmenter les cadences de production dans un environnement compliqué (tensions dans les approvisionnements, inflation...). « On a anticipé une cadence de trois (par mois) depuis un an pratiquement. Nous avons prévenu la supply chain de s'organiser pour monter à cadence trois », a expliqué Eric Trappier. Soit une production de plus de 30 avions par an. L'outil industriel de Dassault Aviation en est capable : « On a de quoi prendre d'autres contrats. On va aller les chercher », a-t-il précisé. On peut lui faire confiance. Et d'ajouter que Dassault Aviation était capable d'aller au-dessus d'une cadence de production à trois s'il le fallait.

Cela dépendra également de l'échéancier de livraisons des Rafale France. La future loi de programmation militaire (LPM), qui va couvrir la période 2024-2030, va donner cet échéancier pour les Rafale de la tranche 5. Ce qui donnera un surcroît de visibilité industrielle à Dassault Aviation et à sa chaîne de sous-traitants (400 entreprises). Pour autant, Eric Trappier, échaudé par les livraisons de Rafale la tranche 4, reste prudent à ce stade. L'actuelle LPM avait stoppé pendant quatre ans les livraisons du Rafale à la France (de fin 2018 à fin 2022). Des livraisons « interrompues pour des raisons budgétaires, a rappelé le PDG de Dassault Aviation. Heureusement qu'il y a eu l'export, sinon il y aurait eu un arrêt de la fabrication ». « On va voir comment la France va décliner » la commande de la tranche 5, s'est-il interrogé lors de la présentation des résultats annuels 2022.