Défense : Airbus et Dassault concluent un accord sur le SCAF

Article modifié après la publication de l'interview d'Eric Trappier dans Le Figaro

Selon des sources concordantes, Airbus et Dassault Aviation devraient enfin signer cet après-midi ou vendredi matin ce fameux accord industriel sur le pilier 1 (Avion de combat ou NGF) du SCAF (Système de combat aérien du futur) plusieurs fois annoncé mais jamais vraiment paraphé. Cet accord porte sur la phase 1B du SCAF, qui devrait permettre de faire voler un démonstrateur (phase 2) vers 2029/2030. Un contrat pour la phase 2 est attendu d'ici deux à trois ans. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe de la défense même s'il y a encore du pain sur la planche pour que cet accord passe toutes les étapes, notamment celle de la validation du Bundestag.

« Le Scaf est un projet politique lancé par le président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel en 2017, et à l'arrêt depuis l'été 2021. Alors, oui,aujourd'hui c'est fait. Nous avons un accord avec Airbus. Tous les blocages ont été levés.Nous allons pouvoir entrer dans l'exécution de la nouvelle phase d'études, dite 1B, qui doit préparer le développement d'un démonstrateur, qui devrait voler vers 2029 », a expliqué le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier dans une interview accordée au Figaro publiée très peu de temps après la parution de l'article de La Tribune.

Les contrats d'études devant mener à un démonstrateur devraient être notifiés aux industriels « début décembre », avait indiqué le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. « La France, pays chef de file du projet, souhaite pouvoir notifier les contrats aux industriels pour l'ensemble des piliers début décembre, à travers la direction générale de l'armement française », a-t-il affirmé dans un courrier envoyé samedi à des députés. Plusieurs fois annoncé par l'Allemagne et la Première ministre française, l'accord n'avait pas été confirmé par Dassault Aviation. « Il y a eu des pressions de toutes parts. Nous en avons mis. Nous en avons subi. Mais tant que l'accord industriel n'était pas conclu, il était prématuré de l'annoncer », a reconnu Eric Trappier dans Le Figaro. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure.

Lancement de la phase 1B

Cet accord va permettre à tous les industriels allemands, espagnols et français participant aux autres piliers du SCAF (moteur, cloud de combat, drones, cohérence d'ensemble...) de valider leur contrat déjà signé. Soit un montant global de 3,6 milliards d'euros à se partager entre tous les groupes partenaires du programme. La France a quant à elle programmé entre 2023 et 2025 1,26 milliard d'euros de crédits de paiement (372,8 millions en 2023, 471,17 millions en 2024 et 416,51 millions en 2025). Un accord qui arrive pile poil car il existait une date butoir en Espagne, qui devait dépenser ce budget avant le 5 décembre.

Pour autant, le SCAF restera encore longtemps sous une épée de Damoclès tant que le programme ne sera pas véritablement lancé. Les phases 1B et 2, si elles ont une grande importance, n'en restent pas moins que des phases de préparation au SCAF. Pour l'heure, il semblerait que Dassault Aviation ait obtenu tout ce qu'il souhaitait pour tenir le manche du pilier 1. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'avionneur français s'est battu ces dernières semaines et ces tout derniers jours. L'odyssée du SCAF peut se prolonger...