AgTech : Monsanto lance en France sa première plateforme numérique

Moins connu en Europe que le glyphosate ou le maïs OGM, le nouveau volet de l'activité de Monsanto débarque cette année sur le Vieux Continent. The Climate Corporation, société créée en 2006 à San Francisco par deux anciens employés de Google sous le nom de WeatherBill, et rachetée en 2013 par la multinationale américaine pour un milliard de dollars, lancera dès septembre 2018 en France et cinq autres pays (Allemagne, Espagne, Italie, Roumanie, Ukraine) son unique produit: la plateforme numérique agricole Climate FieldView.

Commercialisée aux États-Unis depuis 2015, puis au Canada et au Brésil, elle est aujourd'hui adoptée par 100.000 agriculteurs dans le monde, sur 48 millions d'hectares. En France, elle est testée depuis 2017.

Un boîtier unique

Comme pour l'ensemble des AgTech, l'objectif de la plate-forme est d'aider les agriculteurs à réduire le décalage entre les rendements potentiels et réels de leurs parcelles. "Deux tiers des facteurs responsables de cet écart, qu'ils soient liés à l'environnement, à la génétique ou aux pratiques agricoles, sont en effet contrôlables dès lors qu'on possède les informations nécessaires", souligne Alexandre Teillet, directeur général de The Climate Corporation Europe. Mais pour s'affirmer par rapport aux solutions concurrentes existant sur le marché, le nouveau produit de Monsanto mise sur la simplicité et l'exhaustivité.

Climate FieldView promet ainsi tout d'abord de simplifier la vie des agriculteurs au moment de la collecte des données sur le champ. Un petit boîtier unique, conçu pour fonctionner avec plusieurs types d'équipements connectés (des accords ont été souscrits avec des constructeurs tels que AGCO, CNH et John Deer), doit notamment leur permettre de surmonter l'une des difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui: l'incompatibilité entre outils et logiciels, qui empêche le croisement des informations. "C'est l'un des facteurs clés du succès de notre produit aux États-Unis", observe Alexandre Teillet. Le système numérise d'ailleurs aussi les données météorologiques, ainsi que les cartes des sols.

Une analyse détaillée

Mais la véritable valeur ajoutée de la plateforme proposée par The Climate Corporation, "dont deux tiers des 700 salariés sont des mathématiciens et un tiers des agronomes ou agriculteurs", consiste dans le système de visualisation et d'analyse des informations exploitées, fondé sur un procédé d'imagerie breveté et une interface simple, estime le directeur général Europe. "Comparer la carte des sols avec celle des rendements devient par exemple enfin possible", souligne-t-il. L'application doit également permettre une analyse plus détaillée, par zones, à l'intérieur d'une même parcelle, explique-t-il.

L'étape finale est la possibilité de créer des cartes de modulation de semis ou d'engrais, manuellement ou -déjà aux États-Unis, et en Europe dès que les données nécessaires auront été intégrées- de manière automatisée. Exportables dans la console du tracteur, elles doivent permettre de boucler la boucle, en pilotant d'autres opérations d'agriculture de précision.

Les big data au service des produits de Monsanto

Aux agriculteurs, à qui il promet un retour sur investissement en moins de deux ans, grâce à un meilleur rendement, mais aussi à des économies sur les intrants, The Climate Corporation demandera 499 euros pour le boîtier, ainsi qu'un abonnement mensuel à l'hectare dégressif, donnant accès aux diverses mises à jour, et dont le montant pour l'Europe est en cours de définition. Mais pour Monsanto l'intérêt de la plate-forme ne consiste pas que dans les recettes de sa commercialisation: d'importants avantages sont surtout attendus des données qu'elle permettra de collecter.

Certes, The Climate Corporation assure l'existence de plusieurs "pare-feu". Le droit européen empêchera tout d'abord l'utilisation de toute donnée personnelle. Quant aux données agrégées, le consentement de l'agriculteur sera toujours nécessaire, et celui-ci conservera la capacité de les supprimer. Les big data ne pourront pas être utilisées à des fins commerciales. Elles pourront néanmoins servir à l'amélioration des produits, de The Climate Corporation, mais aussi de Monsanto, reconnaît Alexandre Teillet. À l'issue de l'analyse agronomique, d'ailleurs, la "prescription" de produits de la multinationale est loin d'être exclue: il appartiendra à l'agriculteur de décider si suivre le conseil ou pas.