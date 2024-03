Face à la concurrence étrangère, les Angevins d'Althode misent sur la production locale de brosse à dents

180 millions à 200 millions de brosses à dents sont vendues chaque année en France, dont 70% sont manuelles. Les Français en achètent en moyenne 3 par an, contre 4 recommandées. Plus de 90% proviennent majoritairement d'Asie et d'Europe de l'Est, fabriquées pour la plupart en plastique. Et seules 5% sont françaises.

Lire aussiLa Chine s'en prend aux plastiques à usage unique

Il y a encore un peu plus d'un an La Brosserie Française, qui n'a pas répondu à nos sollicitations dans le délai imparti, était le seul fabricant français de brosses à dents manuelles. Vieille de 179 ans, cette PME de Beauvais, dans l'Oise, fabrique 8 millions d'exemplaires par an sous ses propres marques (Les Vertueux et Bioseptyl). Mais, depuis, un autre acteur, situé dans le Maine-et-Loire, s'attelle à réindustrialiser, de manière responsable et locale, ce savoir-faire perdu sur le territoire. Il s'agit de la société Althode qui se divise en deux entités : Sementis, pour l'activité industrielle de fabrication de brosses à dents, et Apimani (qui était plus connue sous le nom J'aime mes dents depuis 2017) pour les produits en nom propre.

Lire aussiArnaques au « made in France » : que valent les contrôles diligentés par Bercy ?

Favoriser la sous-traitance, tout en développant sa propre marque

Ce qui différencie ces deux fabricants : « Avec Sementis, nous exerçons une activité de sous-traitance », répondent Thomas Jeanvret et Alexis Godicheau, les deux co-fondateurs bien décidés à grignoter des parts de marché en misant sur une fabrication la plus locale possible. « Nous allons chercher nos partenaires au plus proche, à moins de 50 kilomètres de chez nous. » 75% de la production sont assurés en marque blanche pour des marques de cosmétique, comme « Pimpant et de très belles marques françaises », et des laboratoires français et européens qui viennent chercher « une fabrication made in France », « une transparence et une traçabilité totales » mais aussi des produits éco-conçus. En effet, le duo est exigeant sur les matières utilisées. Les manches des brosses à dents sont en bois issu en partie des forêts françaises gérées durablement et les filaments sont en nylon biosourcé à « 60%-70% ».

Autre atout, selon eux : l'agilité. « Nous sommes capables de produire en petites séries. »

« Comme La Brosserie Française, nous fabriquons des brosses à dents avec tête interchangeable mais notre système est un peu différenciant car il permet de jeter un minimum de plastique. De plus, nous avons l'avantage d'accompagner des marques sur une gamme complète. »

En effet, Apimani possède quant à elle une gamme d'une vingtaine de produits et d'accessoires pour la salle de bain : brosse à cheveux, produits pour l'hygiène bucco-dentaire, accessoires cosmétiques solides (porte savons...). « 85% d'entre eux sont fabriqués en France dont environ 40% en Anjou. » Certains produits sont d'ailleurs estampillés Produit en Anjou. Le reste est fabriqué en Allemagne et en Italie. Cette marque en nom propre est notamment distribuée dans 800 à 900 points de vente (épiceries en vrac, concepts store, savonneries artisanales, pharmacies...) dans toute la France.

Doper les volumes de production

Installée depuis un peu plus d'un an au Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire), l'entreprise qui compte 12 salariés a pris le risque d'investir près d'un million d'euros dans une machine robotisée pour l'empoilage des manches de brosses à dents, « l'une des étapes des plus complexes du processus de fabrication », en service depuis novembre 2022. Pour la première année de production, 700.000 brosses à dents sont sorties de l'atelier.

« Cette année, notre objectif est de viser le million d'unités fabriquées. En sachant que la machine peut produire 2 millions de brosses à dents par an et nous pourrons à l'avenir aller jusqu'à 5 millions d'exemplaires à condition de recruter », ajoute Alexis Godicheau.

Le duo revendique un chiffre d'affaires en croissance annuelle de 25% : 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2023 (25% pour Apimani et 75% pour Sementis), soit 300.000 euros de plus que l'exercice précédent. Il table sur un prévisionnel de 2 millions d'euros cette année.

Des ambitions internationales

Cette année, Alexis Godicheau et Thomas Jeanvret veulent aller encore plus loin dans la gamme des produits accessoires du quotidien dans la salle de bain. Ils prévoient en effet de l'agrandir notamment avec des textiles (serviette à cheveux, coton démaquillant, bandeau de soin...), « l'idée étant d'aller chercher des savoir-faire dans la région des Pays de la Loire », et avec des accessoires pour hommes (rasoir blaireau). Des nouveautés devraient arriver d'ici à « cet été ».

Pour assurer la croissance de leur entreprise, le duo nourrit également des ambitions à l'international et va exposer au PLMA (qui est l'abréviation de Private Label Manufacturers Association), plus grand salon international des marques de distributeurs, à Amsterdam en mai prochain. L'occasion de « découvrir le marché export et voir si l'on peut y avoir une place ».