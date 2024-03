Fast fashion : le gouvernement « va soutenir » la proposition de loi pour pénaliser ces enseignes

La « fast fashion » est dans le viseur de l'exécutif. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a déclaré ce lundi 4 mars que le gouvernement « va soutenir la proposition de loi » des députés du groupe Horizons, qui sera défendue le 14 mars prochain à l'Assemblée nationale.

Pour rappel, ce texte vise les enseignes et sites de e-commerce qui proposent une quantité innombrable de vêtements à bas prix et de moindre qualité, pour la plupart importés d'Asie. Il prévoit une modulation de « l'écocontribution » versée par les sociétés en fonction de leur impact environnemental, afin de réduire l'écart de prix entre les produits issus de la « fast fashion » et ceux issus de filières plus vertueuses. L'objectif est de « réduire l'impact environnemental de l'industrie textile », en mettant en place une meilleure information à destination des consommateurs, et en interdisant la publicité pour les entreprises et produits relevant de cette mode éphémère.

Ce texte, porté par Anne-Cécile Violland, sera défendu par les députés du groupe Horizons lors de leur « niche » parlementaire. Le groupe, membre de la majorité, présentera au total sept textes lors de cette journée réservée à leurs propositions.

Lire aussi« Réduire l'impact environnemental de l'industrie textile » : des députés s'attaquent à la Fast fashion

Consultation publique en préparation

À l'occasion d'un événement organisé à Paris ce lundi pour « échanger sur les enjeux d'une mode française durable et accessible à tous », Christophe Béchu n'a pas mâché ses mots à l'encontre de l'ultra fast fashion.

« En vendant ces produits à ce prix-là, (ces entreprises) font des profits mais elles laissent à la planète (...) le fait de devoir trouver des ressources publiques pour aller éliminer les dégâts causés par leur mode de production », a-t-il dénoncé.

Le ministre a estimé qu' « il manque quelque chose à la facture », évoquant notamment « les coûts de dépollution » et « de collecte » des vêtements usagés. Le ministre a profité de l'occasion pour faire plusieurs annonces. Il a indiqué qu'une consultation du public concernant l'affichage environnemental pour le textile sera lancée « mi-mars ». Le but avoué étant « qu'à partir de la fin du mois d'avril, on puisse avoir quelque chose qui puisse faire l'objet d'un décret ». « Si les acteurs (de cette industrie) valident tout ça », une méthode permettant de définir les critères de cet affichage sera alors définie, a-t-il indiqué à l'AFP.

Christophe Béchu a aussi dévoilé que le gouvernement allait « faire une campagne de publicité ciblée contre la fast fashion », à l'image de celle des « dévendeurs » de l'Ademe. Cette série de spots télévisés humoristique de l'agence de la transition écologique vantant la déconsommation avait suscité en fin d'année dernière l'ire des commerçants. Le ministre a reconnu qu'elle a « suscité un peu d'émotion » parce qu'elle visait « des boutiques physiques ».

Une proposition de loi critiquée par Shein

Parmi les marques visées par ce projet de loi, le géant Shein. Fondé en 2012 en Chine et basé à Singapour, cette marque a rapidement conquis le marché mondial de la fast-fashion. Et voit d'un mauvais œil la proposition de loi du groupe Horizons.

« Dans sa forme actuelle, la proposition de loi ne porte pas sur l'impact environnemental de la mode, mais affecte le pouvoir d'achat des consommateurs français », a réagi une porte-parole de Shein en France. La proposition de loi « cible l'activité de quelques acteurs performants, sans étude d'impact ni évaluation sur ses bénéfices environnementaux réels », a-t-elle encore défendu.

Lire aussiShein, le roi chinois de la fast fashion, en passe de faire une entrée fracassante à Wall Street

Selon une analyse de l'ONG Les Amis de la Terre, Shein propose « 470.000 modèles disponibles en temps réel » sur son site internet. L'association a analysé quotidiennement durant le mois de mai dernier les « nouveautés vestimentaires commercialisées » par l'enseigne en ligne et en a déduit que plus de 7.200 nouveaux modèles étaient ajoutés en moyenne par jour et ce, jusqu'à 10.800, avec une durée de vie moyenne de 65 jours sur le site. Sur la même période, H&M en proposait 25.000, note l'ONG. Le chiffre de 470.000 modèles disponibles par jour pour Shein est même 900 fois plus élevé que celui d'une enseigne française classique.

L'association a aussi chiffré la production de Shein à un million de vêtements par jour, soit l'équivalent de 15.000 à 20.000 tonnes de CO2 émises. Pour les Amis de la Terre, il est « nécessaire de s'attaquer au système même de surproduction, en limitant les volumes de produits mis en vente », en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris. Dans une étude sortie en 2022, l'Ademe estime que le secteur textile émettrait 26% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial en 2050, si les tendances actuelles de consommation se poursuivent. Il en représenterait déjà actuellement 8%.

(Avec AFP)