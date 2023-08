Inflation : Bonduelle voit son chiffre d'affaires progresser de plus de 9%

Ni l'inflation, ni les difficultés logistiques n'auront eu raison du chiffre d'affaires de Bonduelle. Celui-ci a même progressé de 9,2% lors de son exercice annuel décalé 2022-2023 et en comparaison avec l'exercice annuel précédent.

Lire aussiAgroalimentaire : dans un contexte instable, Bonduelle mise sur le flexitarisme

Ainsi, malgré la baisse de pouvoir d'achat des consommateurs ou les tensions géopolitiques, « le groupe démontre à nouveau la résilience de son activité et affiche une croissance en données comparables conforme aux derniers objectifs », s'est félicité l'entreprise.

Effet favorable des variations de devises

Au 30 juin 2023, les ventes de la maison mère des marques Bonduelle ou Cassegrain s'établissaient ainsi à 2,4 milliards d'euros. Dans le détail, les ventes de conserves (+17,5%) et produits surgelés (+17%) portent cette croissance. À l'inverse, le chiffre d'affaires du frais, qui comprend par exemple les sachets de salades prêtes à l'emploi, recule de 0,5% sur l'exercice.

Un bon résultat que l'entreprise familiale explique ainsi, dans un communiqué : « Les variations des devises ont eu un effet favorable de +4,2% sur la croissance du groupe ». En outre, l'industriel a obtenu des hausses de prix, notamment pour les produits surgelés. « Rendues nécessaires par l'augmentation » des coûts de production (emballages, énergie, matières premières...), elles ont « supporté la croissance en valeur et permis de préserver les marges », a indiqué Bonduelle.

Redresser les ventes en Amérique du Nord

Toutefois, le groupe voit ses volumes vendus pour certains produits en conserve baisser. Ce qui n'empêche pas son chiffre d'affaires de progresser de 11,1% en Europe (60% de son activité), et dans une moindre mesure hors Europe (+6,3%), à cause d'un « repli marqué » de son activité frais en Amérique du Nord. Un recul qui se justifie notamment par « une crise agronomique liée à une maladie des végétaux ayant touché l'ensemble du secteur », les hausses de prix n'ayant pas compensé la baisse des volumes.

Pour redresser les ventes sur ce marché, Bonduelle a annoncé en mai l'arrivée d'un nouveau directeur général, Xavier Unkovic, fort d'une expérience de plus de 20 ans en Amérique du Nord, ainsi qu'une réorganisation de ses activités aux États-Unis. Xavier Unkovic « affiche une expérience de 30 ans au service du développement de business de grande consommation sur les marchés américains, européens et asiatiques », avait ainsi souligné le groupe au moment de cette annonce fin mai.

Celui qui a débuté son expérience américaine en 2000 en prenant la direction générale de Royal Canin (alimentation animale) aux Etats-Unis puis au Canada, est ensuite devenu le dirigeant, dix ans plus tard, de la branche Boissons du groupe agroalimentaire Mars pour l'Amérique de Nord, puis pour le monde à partir de 2013. En 2017, il a, ensuite, pris la présidence et la direction générale d'Amy's Kitchen, une entreprise californienne qui commercialise une gamme de plats préparés biologiques. Une société « qu'il a redressée et développée », selon Christophe Bonduelle, le président du conseil d'administration et qui représente la sixième génération de Bonduelle à la tête de l'entreprise créée en 1853. Depuis 2021, Xavier Unkovic est directeur général de l'entreprise française spécialisée dans les soins de la peau NAOS, connue notamment pour sa marque Bioderma.

D'autre part, l'entreprise a annoncé que son usine russe de Belgorod avait été mise à l'arrêt « pour des raisons de sécurité » en 2023, « l'activité de transformation étant sous-traitée durant cette période ». Bonduelle fait partie des derniers groupes français à être restés en Russie.

(Avec AFP)