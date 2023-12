La montée en gamme sauve la saison des vins de champagne

Avec des hausses de prix moyens de 12,4 % en Europe de 10,8 % au grand export et de 8,3 % en France, les vins de champagne ont emprunté en 2023 la pente tarifaire ascendante. Les volumes suivent la courbe inverse : 300 millions de cols auront été expédiés au cours de l'année 2023, soit une baisse escomptée de plus de 9 % par rapport au millésime 2022 exceptionnel avec ses 325,5 millions de bouteilles. Un recul justifié par des excédents de stocks réalisés fin 2022 sur certains marchés à l'export, mais aussi par la concurrence féroce d'autres vins effervescents (crémants, prosecco).

Inflation et risque climatique

« L'inflation est passée par là », reconnaît Christine Scher-Sévillano, présidente de la fédération des vignerons indépendants de Champagne. « Les bouteilles vides, le carton, les bouchons, les muselettes : tout a augmenté entre 20 % et 30 % ! », déplore la porte-parole de ce syndicat professionnel qui regroupe 400 vignerons (18 millions de bouteilles produites en 2022).

Deuxième souci : le risque climatique et son incidence sur le rendement. « Avec le changement climatique, on voit apparaître des phénomènes destructeurs comme des pluies torrentielles, des phénomènes de grêle, des tornades, des températures extrêmes », a observé Christophe Juarez, directeur de l'union coopérative Terroirs et Vignerons de Champagne (Nicolas Feuillatte, Castelnau, Abelé 1757, Henriot). « Ces contraintes engendrent un coût. Pour y répondre, on a besoin de mieux positionner le champagne comme un effervescent de très haute qualité. Notre appellation ne représente que 10 % des effervescents dans le monde, on a tendance à l'oublier », rappelle Christophe Juarez.

Dans son analyse du marché français effectuée en décembre 2023, NielsenIQ a révélé une baisse de chiffre d'affaires de 11,4 % du champagne dans la grande distribution. Les ventes des autres effervescents (crémant, prosecco) ont progressé de 9,6 %.

Le premium malmène le brut sans année

Pour traduire dans la bouteille une montée en gamme assumée, les producteurs de champagne ont réduit la proportion de la production en "Brut sans année" (BSA). Chez Feuillatte, ce vin vedette dans les grands magasins spécialisés (5,7 millions de cols) a disparu des rayons au profit d'une cuvée plus élaborée appelée "Grande Réserve". Celle-ci est vendue entre 4 et 5 euros plus cher. À l'instar de LVMH, leader sur le marché du champagne (Dom Pérignon, Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot...), tous les acteurs de l'appellation cherchent à monter en gamme. L'acquisition par Terroirs et Vignerons de Champagne de la maison Henriot, cédée en octobre 2023 par Artémis Domaines, atteste de cette quête "premium" des grands metteurs sur le marché.

La même tendance s'observe chez les indépendants. « La premiumisation ne consiste pas seulement à faire une jolie étiquette. On travaille différemment, on cherche nos meilleurs raisins dans nos meilleures parcelles. On crée de plus en plus de cuvées monoparcellaires », explique Christine Scher-Sévillano.

Mono cépage et extra-brut

« Notre clientèle, qui se déplace de plus en plus vers les marchés étrangers, recherche des vins élaborés, vieillis, sur des particularités mono cépage ou parcellaires », confirme Maxime Toubart, président syndicat général de vignerons de Champagne. En 2022, les champagnes bruts non millésimés ont perdu 1,1 point de part de marché mais représentaient encore 75,4% des expéditions à l'export. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon demeurent les trois principaux marchés à l'export, en volume comme en valeur.

Autre tendance : le champagne extra-brut, auquel la faible teneur en sucres confère des caractéristiques de vin de gastronomie. « En 2022, ces Champagne faiblement dosés ont passé pour la première fois le seuil des 6 millions de bouteilles expédiées. Ils représentent désormais 3,4% des volumes exportés », a relevé l'interprofession (Comité Champagne) dans son rapport d'activité.

L'incidence du foncier

Où s'arrêtera cette montée en gamme ? « La quête permanente de qualité et de développement durable engendre des coûts qui se répercutent sur le prix de vente des bouteilles », prévient Maxime Toubart. La filière, qui vise la neutralité carbone en 2050, se voit contrainte d'expérimenter et d'innover dans ses méthodes de production. « On recherche sur la création variétale et sur le travail de la vigne avec des robots », détaille Maxime Toubart. Confrontés à un phénomène de spéculation sur le foncier, « en augmentation de 300 % en 20 ans » selon Christine Scher-Sévillano, les acteurs du champagne se trouvent confrontés à des problèmes de succession. Un surcoût que les vignerons pourront difficilement répercuter sur le prix de la bouteille, lors des prochains passages de témoin entre les générations.