Malgré la perte de sa filiale en Russie, Danone se veut confiant sur ses objectifs de croissance pour 2023

C'est un premier semestre « solide » qu'a salué, ce mercredi, le directeur général de Danone, Antoine de Saint-Affrique et dont il s'est dit « satisfait ». En données comparables, le chiffre d'affaires a atteint 14.167 millions d'euros, soit +8,4 % sur les six premiers mois de l'année, a-t-il indiqué. Un résultat qu'il a d'ailleurs jugé aligné avec la stratégie « Renew Danone », qu'il pilote depuis 2022, lors d'une conférence.

En conséquence, il a estimé que le chiffre d'affaires de Danone devrait atteindre, en données comparables, « la fourchette haute » de l'objectif de croissance pour 2023, fixé entre +4 et +6%, avec une « amélioration modérée de la marge opérationnelle courante ». Danone a réalisé 14,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre (+6,3%) et son bénéfice net part du groupe est repassé au-dessus du milliard d'euros (+48,2%). Un rattrapage bienvenu depuis l'an dernier marqué par une chute du bénéfice net, plombé par des dépréciations liées à la cession d'investissements restants en Chine.

« Le redressement progresse bien »

Avec ces « bons » résultats, « légèrement supérieurs aux attentes formulées par l'entreprise, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le redressement progresse bien » sur les six premiers mois de l'année, ont estimé les analystes de RBC dans une note.

Et la croissance de la multinationale française est toujours tirée par la hausse du prix de ses produits, comme les yaourts Activia, les eaux Evian et Mizone ou encore les pots pour bébé Blédina, avec une augmentation des prix de 9,4%. Le géant a pourtant été détrôné à la place de numéro un par un autre poids lourd de l'agroalimentaire. Lactalis est, en effet, devenu en 2022 le leader français du secteur, avec un chiffre d'affaires de 28,3 milliards d'euros, comme annoncé le 20 avril dernier, contre 27,7 milliards de chiffre d'affaires pour Danone. Ce dernier a ainsi fini à la onzième place du classement mondial de l'industrie alimentaire quand Lactalis a intégré le top 10.

L'inflation pourrait décourager les consommateurs

Et comme de nombreuses entreprises du secteur, Danone a dû faire face aux conséquences de la hausse des prix. Le groupe a « absorbé un tiers des coûts liés à l'inflation » et a répercuté les deux tiers restants en augmentant le prix de vente de ses eaux ou yaourts, a indiqué une porte-parole à l'AFP, améliorant « légèrement » ses marges. Mais, si le chiffre d'affaires de la multinationale a augmenté partout où le groupe est présent dans le monde - en Europe, en Amérique du Nord et en Chine notamment - et dans toutes ses branches d'activité, les volumes vendus sont en recul au deuxième trimestre de l'année 2023 (-2,3%). Et ce, contrairement au premier trimestre, au cours duquel les consommateurs n'avaient pas été découragés par les hausses de prix.

Une situation « sensible » en Russie

Au-delà de l'inflation, Danone rencontre également toujours des difficultés en Russie. Alors que le groupe négociait depuis des mois pour trouver un repreneur pour ses activités, il a été surpris par la prise de contrôle de ses actifs par l'Etat russe mi-juillet, tournant ainsi une page pour l'industriel français présent dans ce pays depuis la chute de l'URSS, en 1992. Il était même parmi les premières multinationales à s'y implanter. « La situation est sensible et nous ne pouvons pas vous dire grand-chose à ce stade », a reconnu Antoine de Saint-Affrique lors de la conférence. Selon une source proche du dossier, le groupe est particulièrement préoccupé par la sécurité de ses 7.200 employés en Russie, qui jusqu'à présent avaient été exemptés de mobilisation pour aller se battre en Ukraine. Lors du déclenchement de l'invasion en février 2022, le géant tricolore avait fait le choix de se maintenir dans le pays en guerre. Avant d'annoncer finalement le retrait, en octobre 2022, de son unité « produits laitiers et d'origine végétale », ne conservant que celle de la nutrition infantile.

Après la perte de contrôle opérationnel de sa filiale, la multinationale française va donc sortir de ses comptes ses activités « produits laitiers et végétaux » (EDP) en Russie à partir de juillet 2023, entraînant une « dépréciation » de 200 millions d'euros, a-t-elle annoncé ce mercredi, qui s'ajoute à celle de 487 millions l'an dernier. Cette branche constitue la majeure partie de l'activité de Danone en Russie, où le groupe pilote une douzaine d'usines. En octobre 2022, il avait indiqué que ce pôle représentait « environ 5% du chiffre d'affaires consolidé » du groupe depuis le début de l'année.

Désormais, c'est le neveu du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, Yakoub Zakriev, qui occupe les fonctions de directeur général de la filiale de Danone en Russie. Ces changements ont eu lieu « sans que Danone n'ait été informé ou donne son approbation. Bien que Danone ne détienne plus le contrôle de la gestion de ses opérations en Russie, le groupe reste son propriétaire légal », a-t-il souligné. La déconsolidation de la filiale russe aura également un impact de 500 millions d'euros lié au cours du rouble. Pour autant, le groupe se veut rassurant : cela « ne change pas nos perspectives et la croissance ne sera pas impactée », a assuré à l'AFP une porte-parole.

En Bourse, l'action de Danone reculait de 2,75% à 55,20 euros vers 10H10, dans un marché en baisse de 1,07%. Cependant, elle progresse de 12% depuis le début de l'année.

