Système U débauche Sylvain Ferry de Biocoop pour être son nouveau directeur général délégué

Système U fait son marché chez la concurrence... et notamment chez Biocoop. Sylvain Ferry, qui en était le directeur général depuis 2021, prendra la fonction de directeur général délégué du groupement d'indépendants début 2024.

Ingénieur agronome de formation, le dirigeant de 53 ans a débuté sa carrière « au sein de l'industrie agro-alimentaire dans le groupe Doux », avant un passage de « 24 ans chez Carrefour », indique Système U dans son communiqué. Il « succèdera ainsi à Antoine Brieu » à ce poste, qui « va devenir associé-patron d'un magasin indépendant de la coopérative d'ici à 2024. »

Une enseigne qui pèse davantage qu'Auchan, Lidl ou Casino

Système U, comme le leader du secteur E.Leclerc ou le troisième acteur Intermarché, est organisé sur un modèle de commerce coopératif dans lequel les patrons de magasins sont indépendants, mais se regroupent et mutualisent leurs moyens et leurs savoir-faire sous une même enseigne. Son PDG depuis mai 2018 est Dominique Schelcher, élu pour un mandat de six ans et exploitant d'un magasin à Fessenheim, dans le Haut-Rhin.

Système U revendique 1.702 points de vente sous enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France, employant plus de 73.000 collaborateurs. Dans la grande distribution alimentaire, il est devancé par E. Leclerc, Carrefour et Intermarché, mais pèse davantage que Auchan, Lidl ou Casino.

Le modèle coopératif a le vent en poupe

La Fédération du commerce coopératif et associé (FCA), qui représente les commerçants exploitant leurs magasins sous un modèle coopératif, revendiquait fin juin que cette forme de commerce avait enregistré en 2022 un chiffre d'affaires « exceptionnel de 176,5 milliards d'euros soit une croissance de 8,3% » et ce, alors que les ventes de l'ensemble du commerce de détail se contractaient de 1,8%.

Preuve de cette vitalité, plusieurs enseignes rassemblant des commerçants indépendants ont racheté dernièrement tout ou partie de l'activité de groupes de distribution dits intégrés, bien plus gros. C'est le cas dans le secteur du jouet, avec le rachat de La Grande Récré par JouéClub, du sport avec la reprise par Intersport d'une grande partie de l'activité de Go Sport, ou encore du rachat annoncé de 119 magasins du groupe Casino par Intermarché. La grande distribution pèse les trois-quarts de l'activité de cette forme d'activité commerciale.

(Avec AFP)