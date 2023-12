Allemagne : les ventes de voitures électriques chutent de nouveau en novembre

Avec près de 45.000 voitures électriques écoulées en novembre, le marché automobile allemand fait grise mine. Selon les chiffres publiés ce mardi 5 novembre par l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA), la baisse atteint -22% sur un an

La comparaison avec 2022 est défavorable au secteur car les immatriculations de modèles électriques avaient « grimpé en flèche » en fin d'année dernière. Ce, « en raison de la réduction imminente des aides publiques » à l'achat, rappelle le cabinet EY. En effet, puisque des subventions gouvernementales pour les voitures électriques et hybrides s'arrêtaient au 31 décembre 2022, nombre d'Allemands s'étaient rués pour acheter un de ces véhicules sur les derniers mois de l'année.

Chute attendue dès janvier

Les ventes de voitures électriques en Allemagne se sont ensuite de nouveau effondrées en septembre dernier, à la suite de l'arrêt du soutien gouvernemental aux achats de modèles commerciaux. Et cela risque d'arriver encore : en janvier prochain, la subvention accordée par l'État allemand aux acheteurs privés doit également diminuer, de 4.500 à 3.000 euros. Ainsi, « il est probable qu'il y aura à nouveau une forte demande de voitures électriques en décembre » pour finir une année en dents de scie, prévoit EY. Et une nouvelle chute des ventes dès le premier mois de l'année 2024.

L'Allemagne mise toujours néanmoins sur 15 millions de véhicules électriques sur les routes d'ici à 2030, contre un peu plus d'un million actuellement. Quant à savoir si cet objectif est « totalement irréaliste », cela dépendra du futur des aides à l'achat de voitures propres, conclut EY.

« Il est regrettable que le gouvernement fédéral ait décidé de réduire considérablement le bonus environnemental », a déploré Reinhard Zirpel, président de la fédération allemande des constructeurs automobiles internationaux (VDIK), lors de sa conférence de presse annuelle qui s'est tenue ce mardi.

Alors que le prix des voitures électriques reste, selon lui, 10 à 12% supérieurs à un modèle traditionnel équivalent, il a appelé les constructeurs à proposer des modèles électriques d'entrée de gamme « dans tous les segments », et pas seulement les petits véhicules, « afin de démocratiser le processus global de décision d'achat ». Comme le faisait remarquer début octobre Constantin M. Gall, analyste chez EY : « À l'heure actuelle, l'électromobilité est principalement une mobilité pour les personnes à revenu élevé ».

Sombres perspectives pour 2024

D'après la VDIK, les immatriculations de voitures 100% électriques devraient augmenter de 16% en 2023 en Allemagne par rapport à l'année précédente, représentant 19% des ventes globales. Le cabinet EY s'attend, de son côté, à une croissance de seulement 21%, après 32% en 2022. Et cette hausse devrait encore ralentir l'an prochain. La VDIK prévoit une augmentation des immatriculations électriques de seulement 14% en 2024. Les véhicules purement électriques atteindraient alors une part de 22% du marché global.

Outre la question des aides, les ventes devraient stagner l'année prochaine en raison du ralentissement de la demande, selon la fédération. Celle-ci s'est affaiblie à cause de l'inflation toujours galopante et de la hausse des taux d'intérêts par la Banque centrale européenne (BCE). Si bien que, début octobre, Volkswagen, le premier constructeur européen, a annoncé la suspension de certaines de ses lignes de production de véhicules électriques de l'est de l'Allemagne en raison d'une croissance moins dynamique que prévu des ventes.

Ce recul de l'électrique ne se ressent d'ailleurs pas seulement en Allemagne mais aussi au niveau européen. La part des voitures électriques sur le marché européen a reculé en octobre puisqu'elles ont représenté 14,2% des ventes, contre 14,8% en septembre et 21% en août, selon l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA). Un ralentissement constaté aussi outre-Atlantique en raison du nombre d'infrastructures de recharge insuffisant, d'une autonomie limitée des véhicules mais aussi de l'inflation et des taux d'emprunts élevés.

Le marché automobile allemand en repli Cette faible performance des ventes des véhicules électriques a par ailleurs plombé le marché automobile allemand. Les ventes totales du mois de novembre affichent en effet une baisse de -5,7% par rapport à novembre 2022, soit 245.701 voitures immatriculées. Elles restent ainsi 18% inférieures à leur niveau d'octobre 2019, avant la crise sanitaire, selon les données de la KBA. La course de rattrapage de l'industrie automobile allemande, après les années noires liées à la pandémie et aux pénuries de composants, est aujourd'hui freinée aussi par le cocktail de hausse des prix des matériaux et de baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation. Si bien que, sur l'ensemble de l'année 2023, la fédération allemande des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) prévoit une augmentation des ventes de voitures de +7% sur un an, pour atteindre 2,85 millions d'immatriculations, tous moteurs confondus. Le marché se stabilise, mais « à un niveau nettement inférieur à celui des années d'avant la crise » de la pandémie, note la VDIK.

