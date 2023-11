Voiture électrique : malgré des ventes en hausse, sa part de marché recule en Europe

Le marché de l'électrique ralentit en Europe. Les ventes sont pourtant en nette hausse : +36,3% en octobre, soit 121.808 unités écoulées sur un mois, selon les statistiques de l'Association des constructeurs automobiles européens (ACEA), publiés ce mardi. Résultat, le volume cumulatif de l'année s'élève à 1,2 million de véhicules vendus, soit une hausse de 53,1% par rapport à l'année dernière.

La part des voitures électriques sur le marché européen a toutefois reculé en octobre. Elles ont représenté 14,2% des ventes, contre 14,8% en septembre et 21% en août. Reste que, sur les dix premiers mois de l'année, l'électrique dépasse pour la première fois le diesel sur le marché européen (14% des ventes pour l'électrique, contre 12% pour le diesel). Les voitures à essence restent néanmoins loin devant avec 33,4% des ventes, devant les hybrides (29%).

Ce ralentissement de l'électrique n'est pas propre à l'Europe. Il se ressent aussi aux États-Unis, deuxième marché automobile au monde. En cause, le nombre d'infrastructures de recharge insuffisant, une autonomie limitée des véhicules mais aussi l'inflation et les taux d'emprunts élevés. Ces facteurs combinés ont repoussé les Américains de l'électrique, plus cher que leur équivalent thermique. A contrario, en Chine, premier marché automobile mondial, l'électrique se porte à merveille. Avec 919.000 véhicules écoulés en seulement un mois en octobre, les ventes affichent toujours une forte progression (+27,5% sur un an) et représentent désormais 45% des ventes totales.

Un marché en hausse, mais...

Au total sur le mois d'octobre, les ventes de voitures ont augmenté dans les pays de l'UE, toutes énergies confondues. Le marché européen a poursuivi sa reprise avec 855.484 voitures particulières neuves immatriculées, soit une hausse de 14,6% sur un an. Et sur les dix premiers mois de l'année, le marché a crû de façon substantielle (+16,7%), totalisant près de neuf millions d'unités. Mais il reste encore loin des volumes enregistrés avant le Covid-19 qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement, notamment des puces électroniques.

Cette tendance sur dix mois a été tirée par les plus grands marchés nationaux, comme l'Allemagne (+13,5%), l'Italie (+20,4%) et l'Espagne (+18,5%) et la France (+16,5%). Dans l'Hexagone, depuis le mois de janvier, 1,44 million d'immatriculations de véhicules particuliers neufs ont été enregistrées, soit quasiment autant que sur l'ensemble de 2022 (1,52 million), selon la Plateforme automobile (PFA), l'organisme qui représente constructeurs et équipementiers du secteur. La prudence est néanmoins de mise : si les immatriculations - qui marquent la livraison des véhicules commandés plusieurs semaines et mois précédents - ont été florissantes depuis le début de l'année, les nouvelles commandes se sont, elles, tassées (-13% à fin septembre, les données d'octobre n'étant pas encore disponibles).

Le top 3 ne varie pas

Côté constructeurs, le groupe allemand Volkswagen a conforté sa première place européenne entre janvier et octobre, à 26,1% de part de marché. Ses immatriculations ont rebondi de 20,5% par rapport aux dix premiers mois de 2022, grâce en particulier aux marques Skoda et Audi dont les ventes ont crû d'un quart.

Dans le même temps, son rival franco-italo-américain Stellantis a perdu près de deux points de part de marché à 18,4%. La croissance de ses immatriculations (+6%) étant inférieure à la tendance générale. Deux marques ont même évolué dans le rouge, Fiat (-1,8%) et Citroën (-1,5%).

Quant au Français Renault, le groupe poursuit aussi son rebond. Ses parts de marché s'élèvent à 10,9% pour des ventes qui ont augmenté de 21,2% sur un an entre janvier et octobre, notamment grâce à sa marque économique Dacia.

