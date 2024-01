Automobile : Lamborghini veut réduire de 40 % ses émissions de CO2, pas uniquement celles de la voiture

Comment décarboner une marque automobile réputée pour ses voitures hypersportives, ses moteurs thermiques à douze cylindres et son SUV Urus, qui représente l'essentiel des ventes depuis son lancement en 2018 ? Chez Lamborghini, la réponse ne passera pas par une électrification à marche forcée de toute la gamme. En 2023, en dépit des contraintes qui ont pesé sur ses marchés stratégiques (Etats-Unis, Chine), les voitures de Sant'Agata Bolognese se sont très bien vendues. « Nous dépassons pour la première fois de l'histoire de Lamborghini la barre symbolique des 10.000 voitures livrées », s'est réjoui Stephan Winkelmann, président de Lamborghini, en marge de la présentation du projet industriel Direzione Cor Tauri (cœur de taureau). Les livraisons s'établissent précisément à 10.112 unités en 2023. Soit 9,5 % de plus qu'en 2022.

Le projet Direzione Cor Tauri, qui chapeaute un investissement évalué à plus d'1,9 milliard d'euros, ne vise pas seulement à électrifier les futurs modèles. La première Lamborghini Lanzador électrique, dont la silhouette « Grand Tourisme » a été présentée en août 2023 en Californie, n'arrivera pas sur les routes avant 2028. L'usine historique de Sant'Agata Bolognese, en Emilie-Romagne, va revoir l'intégralité de ses process de fabrication et d'approvisionnement. « Les émissions de CO2 des voitures ne sont qu'un aspect de nos critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le programme stratégique Cor Tauri nous contraint de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur dans une approche holistique. Nous montons en puissance en puissance dans les énergies renouvelables, nous imposons de nouvelles règles à nos sous-traitants. Nous investissons dans la méthanisation aux côtés de la collectivité, ce qui pose déjà quelques problèmes de voisinage. C'est un sacré travail », reconnaît Stephan Winkelmann.

1 % des voitures livrées par avion

L'agence publique Invitalia, organe du ministère italien de l'Economie et des Finances, a promis une contribution financière de plus de 100 millions d'euros aux investissements en cours à Sant'Agata Bolognese. « D'ici 2030, nous allons réduire de 40 % nos émissions de CO2 pour chaque voiture produite. L'effort portera sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la logistique et les fournisseurs », prévient Stephan Winkelmann. Lamborghini ne part pas de zéro : au cours des cinq dernières années, la part de la logistique ferroviaire est passée de 4 % à 35 %. Le recours au transfert aérien pour les véhicules finis a été ramené de 18 % à 1 %.

L'électrification de la gamme Lamborghini n'intervient-elle pas trop tard ? Stephan Winkelmann apparaît méfiant. « Parfois, les législations peuvent évoluer plus vite que les technologies », observe le dirigeant, ancien patron de Bugatti (2018-2021). Porsche, qui a livré 320.221 voitures en 2023, affiche pourtant une croissance à deux chiffres sur son best-seller électrique, la Taycan, dont il a écoulé 40.629 exemplaires l'année passée.

« Nous ne cherchons pas à être le premier. Nous voulons simplement être le meilleur », répond Stephan Winkelmann. « La réduction des émissions de CO2 de la gamme ne vaut que si elle est combinée avec des performances en hausse. Une voiture électrique ne doit pas seulement être performante à l'accélération. Elle doit aussi être excellente en maniabilité », estime-t-il. Il reste quatre ans pour achever la mise au point de la Lanzador, et confirmer son attrait en confrontant les prototypes aux regards des clients potentiels.

La technologie hybride avant l'électrique

Si Lamborghini prend son temps sur l'électrique, le constructeur joue désormais à fond la carte de l'hybridation. Pour rappeler son ADN sportif, la marque au taureau renouera cette année avec la compétition dans le cadre du championnat FIA WEC, qui inclut les 24 heures du Mans. La voiture baptisée SC63 sera propulsée par un système hybride. La nouvelle super-sportive Revuelto, disponible à la commande, est elle aussi motorisée par un bloc hybride de plus de 1.000 chevaux. Le best-seller Urus bénéficiera au printemps cette année d'une technologie hybride, à l'occasion de son restylage à mi-vie.

Pour prolonger la vie des blocs thermiques qui ont fait la réputation de Lamborghini, il reste l'alternative des carburants synthétiques. Porsche, encore une fois, y a cru en premier, en annonçant fin 2022 le lancement de la production dans son usine-pilote au Chili. « Ces carburants constituent une opportunité, notamment dans la compétition automobile », admet Stephan Winkelmann. « Le point critique, c'est leur disponibilité à l'échelle mondiale. Des centaines de millions de voitures à moteur thermique continueront de circuler après 2035. Mais nous ne connaissons pas les intentions des gouvernements. Les carburants synthétiques constituent un bon moyen de réduire les émissions de CO2 mais certains autres polluants, dont le NOX, seront toujours présents », observe le dirigeant italien. Jamais pressé d'arriver le premier.