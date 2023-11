Avant la bataille de l'électrique, Volkswagen viserait 10 milliards d'euros d'économies

Volkswagen veut se mettre en ordre de marche pour s'attaquer à la grande révolution de la voiture électrique. Le constructeur allemand pourrait supprimer des postes de personnel administratif dans le cadre de mesures d'économie et de réduction des coûts s'élevant à 10 milliards d'euros d'ici 2026, a rapporté lundi le quotidien Handelsblatt, citant des sources internes de l'entreprise.

En plus des investissements colossaux à réaliser pour les véhicules électriques, l'industriel (qui détient VW, Porsche, Audi, Seat) est confronté à l'épineuse question des marges, tandis que les constructeurs chinois cassent les prix. Sur les 180 milliards d'euros d'investissements prévus par le groupe entre 2023 et 2027, 122 milliards - soit les deux tiers -, seront consacrés à l'électrification et la digitalisation. Il doit notamment investir dans des usines de batteries électriques.

Déjà, en juin, l'entreprise avait annoncé vouloir porter la marge opérationnelle de sa marque phare VW à 6,5% d'ici à 2026, soit plus du double, et ce, grâce à un plan de réorganisation basé notamment sur une réduction des coûts de production.

Pourtant, au troisième trimestre, et contrairement à l'autre constructeur allemand Mercedes-Benz, Volkswagen va vu son bénéfice doubler, s'établissant à 4,3 milliards d'euros. Mais pour le groupe, il s'agit d'améliorer la rentabilité en vue de l'âpre bataille sur le marché de l'électrique. Selon les prévisions du groupe, les véhicules électriques devraient représenter 11% des ventes cette année contre 7% en 2022.

Négociations en cours

Aussi, les coûts liés au personnel administratif devront être réduits d'un cinquième d'ici 2026, des suppressions d'emploi faisant probablement partie des mesures, a rapporté Handelsblatt, citant le podcast interne avec le responsable des ressources humaines Gunnar Kilian et le président du directoire de la marque Volkswagen véhicules particuliers Thomas Schäfer.

Volkswagen emploie près de 40.000 employés administratifs, y compris le personnel de la marque et du groupe, selon Handelsblatt, qui a ajouté que des discussions étaient en cours avec le comité d'entreprise.

Volkswagen n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les principales mesures, qui devaient initialement être mises en place d'ici octobre, devraient être définies d'ici la fin de l'année.

(Avec Reuters)