Retour quasi à la normale dans les usines allemandes de Volkswagen après une panne géante

[Article publié le jeudi 28 septembre 2023 à 00h00 et mis à jour à 9h35] La production a presque repris normalement dans les usines allemandes de Volkswagen. Au lendemain d'une panne informatique géante, qui les a toutes mises à l'arrêt, « le problème a été identifié et résolu », a déclaré un porte-parole à l'AFP, ce jeudi 28 septembre matin. En revanche, le groupe n'a pas donné de détails sur la cause du problème.

« Il n'y a toujours pas d'indication que la panne ait été causée par des actions externes », a déclaré le porte-parole, semblant ainsi exclure une cyberattaque. Hier déjà, Volkswagen indiquait qu'il était « peu probable qu'une attaque extérieure soit la cause ».

Les systèmes informatiques étant en cours de redémarrage, des perturbations dans la production sont encore possible jusqu'au retour à la normale complet, a-t-on ajouté de même source.

Lire aussiVéhicules autonomes : Volkswagen lance ses premiers tests au Texas

La panne de réseau a commencé mercredi à la mi-journée. La production avait été interrompue dans toutes les usines allemandes de Volkswagen, la principale marque du constructeur éponyme. Outre Wolfsburg, plus grosse usine et siège du groupe, les sites d'Emden, Zwickau, Osnabrück et Dresde ont aussi été à l'arrêt. D'autres marques du premier constructeur européen ont également été affectées, avait indiqué un porte-parole mercredi sans pouvoir préciser dans quelle mesure. Selon la presse, des usines Audi et Porsche ont aussi rencontré des problèmes, ainsi que des sites du groupe hors d'Allemagne.

Tournant numérique et électrique

Le groupe Volkswagen, qui compte dix marques dans son portefeuille, connaît actuellement une transformation historique pour se convertir à la mobilité électrique et numérique, synonyme de dizaines de milliards d'euros d'investissement dans une conjoncture économique difficile, en raison de l'inflation et de la crise énergétique. Sur les 180 milliards d'euros d'investissements prévus par le groupe entre 2023 et 2027 122 milliards, soit les deux tiers, seront consacrés à l'électrification et la digitalisation.

En Chine, son premier marché, la concurrence de l'Américain Tesla et des fabricants locaux de voitures électriques fait rage et ébranle la domination qu'il a longtemps exercée grâce à ses ventes de moteurs traditionnels. Au premier semestre de 2023, les livraisons de véhicules de Volkswagen en Chine ont faibli de 1,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Mais le groupe s'est dit « convaincu » en début d'année que les ventes dans cette région se redresseront au cours de l'année « grâce à l'élargissement de la gamme de modèles et à la technologie spécifique à la Chine ».

Lire aussiVolkswagen doit doubler ses marges pour réussir tournant de l'électrique

Le précédent Toyota

Avant Volkswagen, le japonais Toyota, premier constructeur mondial, avait aussi subi fin août une panne informatique géante ayant paralysé ses 14 usines au Japon pendant une journée, soit 28 lignes de production.

À la suite d'investigations, il est ressorti que cette panne avait été attribuée à une cause interne. À savoir une capacité insuffisante de stockage de données survenue durant une opération de maintenance, où des opérations de suppression et de tri avaient été effectuées sur des données qui avaient été accumulées. « Le système a été rétabli en transférant les données à un serveur avec une capacité plus grande », avait précisé Toyota début septembre. Le groupe a aussi assuré avoir pris d'autres « contre-mesures » et indiqué qu'il va réviser ses procédures de maintenance pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

(avec AFP)